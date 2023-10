Alvarado cerró el año con un partido de película

Alvarado cerró el año en un partido de ensueño y vibrante, como nunca en la temporada. Lo ganaba 3-0 en una de sus mejores presentaciones, pero dos pelotas paradas en tres minutos pusieron a CADU a tiro y Rebecchi, que firmó un doblete en poco más de veinte minutos en cancha, convirtió al minuto el tanto que definió el partido en Mar del Plata.

En un "Minella" repleto, el elenco marplatense volvió a festejar la permanencia y el alto nivel que mostró el equipo, al vencer por 4-2 a Defensores Unidos en la última jornada de la Primera Nacional. Con esta victoria, los de Martínez alcanzaron las 44 unidades y terminaron en la decimotercera colocación.

El dueño de casa salió decidido a dejar una imagen diferente a la mostrada en Madryn. Con una gran carga ofensiva, antes de los 2´ Ihitz -en su vuelta a la titularidad- envió un centro perfecto al área para el lungo Albertengo, que le ganó en las alturas a Laumann y al arquero Henricot, y con una frentazo le dio rápidamente la ventaja a los de Martínez (1-0).

Aunque se trataba del último partido del año y no se jugaban nada, las emociones no faltaron y ambos, sin llegar a los quince minutos, tuvieron varias ocasiones prometedoras que de manera increíble no terminaron en la red.

Mientras Makarte no aprovechó un regalo de la defensa "Celeste" y entre Henricot y Laumman le ahogaron en la línea el doblete a Albertengo, Lungarzo también tuvo su salvada de cada jornada para evitar el empate de Berra en contra.

Pero el "Torito" era más, sabía que podía lastimarlo por la izquierda y convirtió uno de los mejores tantos de la temporada. Sobre la media hora, Robledo salió gambeteando, Makarte habilitó a Albertengo, que perdió la marca de Zadel y Mbombaj, y dejando de lado su instinto goleador, cuando estaba mano a mano tocó al medio para que Fernández -ingresó por la lesión de Ramírez- defina por encima del arquero (2-0).

El elenco marplatense no sacó el pie del acelerador y antes de irse al descanso siguió buscando el tercero. El "Flaco" tuvo sus mejores 45 minutos, aguantó todo lo que le llegó y además de una nueva habilitación a Fernández que careció de potencia en el remate, volvió a ganar arriba en un centro de Bettini, aunque le faltó darle dirección a a su cabezazo.

Pese a tal asedio, el complemento mostró una faceta diferente porque CADU se animó a disparar de media distancia. Desde esa vía, dos remates a colocar, primero de Lonardi y después de Núñez, dieron en el travesaño.

Los de Davio estuvieron cerca de recortar la diferencia, pero se encontraron con un fenomenal "Monito", en la vuelta de su lesión. La visita estaba lanzada en ataque y Rebecchi, con las piernas frescas, aprovechó el error de Alarcón, gambeteó a Henricot y definió con el arco solo para desatar la locura en la popular del Minella a los 24´ (3-0).

En ese marco de festejo, llegó lo inesperado: tres minutos y dos tiros de esquina le costaron muy caro al "Torito". Mientras a los 32´ Lonardi convirtió de cabeza para agregarle dramatismo al cotejo (3-1), a los 35´ a Lungarzo se le escapó la pelota cuando iba a controlar el córner y Laumann, atento, agarró la carambola y puso a su equipo a tiro (3-2).

Sin embargo, la efectividad fue tal esta tarde, que Alvarado solo tuvo que sacar del medio para retomar la diferencia que había logrado. Todo salió a la perfección. En segundos, Fernández la aguantó en el área y con un sombrero se la sirvió a Rebecchi, quien de aire y de primera definió pegado al poste izquierdo de Henricot y firmó su doblete en 23 minutos en cancha (4-2). Un partido de película.

SÍNTESIS

Goles: 2´ PT Albertengo (ALV); 29´ ST Fernández (ALV); 24´ ST Rebecchi (ALV); 32´ ST Desposito (DEF); 36´ ST Laumann(DEF); 37´ ST Rebecchi (ALV).

Alvarado (4): 1- Lungarzo, 2- Robledo, 3- Ihitz, 4- Bettini, 5- Bellocq, 6- Berra, 7- Ramírez, 8- Jaurena, 9- Albertengo, 10- Makarte y 11- Boasso. DT: José María Martínez.

Defensores Unidos (2): 1- Henricot, 2- Laumann, 3- Mbombaj, 4- Alarcon, 5- Nizzo, 6- Zadel, 7- Palazuelo, 8- García, 9- Osuna, 10- Disanto y 11- Núñez. DT: Santiago Davio.

Cambios en Alvarado: 21´ PT Fernández por Ramírez; 22´ ST Rebecchi por Albertengo y Lamardo por Boasso; 32´ ST Vitale por Jaurena y Vadalá por Makarte.

Juez principal: Brayan Ferreyra.

Estadio: "José María Minella".