El octavo pasajero: Quilmes goleó a Independiente y se metió en cuartos de final

Tras la postergación por falta de efectivos policiales, Quilmes goleó por 4-0 a Independiente en los octavos de final del torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense y quedaron confirmados todos los cruces de los cuartos.

Kimberley, General Urquiza, River, Banfield y San José ya habían ingresado a la siguiente instancia el domingo, pero el encuentro entre el "Cervecero" y el "Rojo" debió ser retrasado un día por falta de autoridades.

RESULTADOS

Kimberley 3 - Círculo 0

General Urquiza 2 (7) - Los Andes 2 (6)

River 1 (4) - Alvarado 1 (3)

Banfield 0 (5) - Almagro Florida 0 (3)

Once Unidos 1 (2) - San José 1 (4)

De esta manera, quedaron confirmados los cruces que tendrán lugar este jueves, donde se sumará la presencia de Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata, quienes clasificaron directamente a los cuartos de final por haber sido los primeros de la Zona Campeonato.

FIXTURE

Deportivo Norte vs San José

Atlético Mar del Plata vs Quilmes

Banfield vs River

General Urquiza vs Kimberley