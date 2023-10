A 108 días de la desaparición de Iara Nardelli, su familia exige respuestas

Continúa inconclusa la investigación sobre la muerte de la adolescente Iara Nardelli, la joven de 16 años que desapareció el pasado 30 de junio en Mar del Plata, que había sido vista por última vez en Luro al 10200 y se presumía que podía estar en Miramar.

La historia terminó de la peor forma, con el hallazgo de algunos de sus restos y con la afirmación de que su muerte no había sido causada por animales, como se suponía, sino por desgarros con un objeto punzante, producto de una acción humana.

Los restos fueron encontrados en un terreno deshabitado, ubicado en el barrio Virgen de Luján, en la zona noroeste de la ciudad, entre ellos, una pierna, una tibia, un cráneo, cuero cabelludo y sus pertenencias a metros.

Tras casi cuatro meses de su desaparición y muerte, el caso continúa siendo una incógnita. En ese sentido, su madre, Mariela anunció que hará una convocatoria este miércoles en Tribunales a las 10:30 para "exigir respuestas y que se acelere con la investigación", a lo que agregó: "A 108 días de la desaparición no puede ser que todavía la fiscal insista en que se trató de un suicidio cuando hay muchas pruebas que dicen lo contrario", afirmó a este medio.

Además, el abogado del particular damnificado, Maximiliano Orsini, dialogó con El Marplatense y explicó: "Hubo avances netamente probatorios. Se ofreció mucha prueba. El jueves declara un testigo importante que posiblemente tenga algún elemento sumatorio para la investigación".

"Se aportaron elementos de prueba por parte de la víctima, muchos, pero hasta ahora avances significativos no hubo. De hecho, por eso realizará la marcha debido a que la madre no entiende cómo la Fiscalía después de tantos meses no da una respuesta o una línea de investigación. Esa es la realidad", aclaró el letrado.