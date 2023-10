Agustín Rossi: "La dolarización es invitar a que los carteles narcos se instalen en Argentina"

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de ministros y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, visitó los estudios de CNN Radio para conversar con Nacho Girón: analizó la recta final de la campaña de cara a las elecciones con fuertes críticas a Javier Milei y elogios a su compañero de fórmula Sergio Massa.

“Después de las PASO y la primera semana posterior la recuperación de expectativas de nuestra fórmula y de la candidatura de Sergio fue creciendo. Mantuvo siempre moderación y precisión, con propuestas. Es el único que construye sin un anti y plantea un gobierno de unidad nacional. Los otros están con el antikirchnerismo y anti-casta”, lanzó Rossi en La Mañana de CNN.

Y, rápidamente, cargó contra el candidato de La Libertad Avanza: “Es macabro Milei. La dolarización es una invitación a que todos los carteles narcos se instalen en Argentina"

Según Rossi, “nunca dijimos que iba a ser una elección fácil. Después está la cuestión de la inflación, que está directamente relacionada con la falta de dólares”.

“La única manera de resolver la inestabilidad cambiaria es aumentando las exportaciones y el único que piensa en eso es Massa”, consideró, en tanto queda adelantó: “Vamos a tener superávit de la balanza energética y el sector minero va a seguir aportando. No es que voluntariamente decimos que vamos a salir”.

Asimismo, el funcionario reconoció que “se presentan cuellos de botella, pero a pesar de todo esto la economía argentina si sacás el efecto de la sequía siguió creciendo. El problema fue el faltante de dólares y el año próximo no lo vamos a tener”.

“Lo del cepo que viene del gobierno Macri tiene que ver con administrar adecuadamente el uso de divisas”, aclaró.

Sobre la ausencia de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la campaña de Massa, remarcó: “Si estuvieran diría que Massa apeló a Alberto y Cristina…”.

“Sobre Cristina siempre está la cosa de si está o no está y Alberto lo decidió cuando definió no ser candidato a la reelección”, amplió, y opinó que “Sergio ha demostrado ser un candidato de la hostia. Se puede sostener, bancar y llevar adelante una campaña en situaciones difíciles. Bullrich tuvo que traer a Melconian y ahora a Larreta. No necesita arroparse. Si algo cambió entre las PASO y las generales es una presencia mucho más activa”, acotó.

Por otra parte, Rossi consideró que Massa, actual ministro de Economía, “fue el más aplomado y preparado” durante los debates presidenciales.

Finalmente, habló sobre Javier Milei: “Hablamos de Milei como si hubiera clavado un 54% y es una elección de tres tercios. Me parece apresurado que la votación de las PASO represente que los argentinos cambiaron de conductas y de valores. Milei plantea una sociedad con valores totalmente distintos”.

“En las PASO, Milei venía por la colectora y se subió a la autopista. Ahora todos los focos cayeron sobre él y cuando tuvo que empezar a explicar generó debilidades sobre su propuesta electoral”, cerró.