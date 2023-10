Caso Iara Nardelli: "No se está haciendo nada, la causa está estancada"

Tras 110 días de su desaparición y posterior hallazgo de sus restos, la familia de Iara Nardelli continúa esperando respuestas sobre el caso.

La joven de 16 años desapareció el pasado 30 de junio en Mar del Plata y sus restos fueron encontrados el 11 de julio en un terreno deshabitado, entre ellos, una pierna, una tibia, un cráneo y cuero cabelludo.

Luego de haber descartado la teoría de que fue atacada por animales salvajes, confirmaron que sus prendas contenían heridas producto de un objeto corto punzante, pero ese fue el último avance en la causa.

En ese sentido, este miércoles se convocaron en las puertas de Tribunales para reclamar que se investigue qué fue lo que pasó con la menor.

Sobre esto, la mamá de Iara, Mariela, dialogó con El Marplatense y expresó: "Nos estamos manifestando, convocamos a toda la familia y amigos, porque mucha gente quiere saber qué es lo que realmente pasó con Iara. La investigación está estancada y estamos como el 10 de julio, el día que se realizó el hallazgo".

"Hoy son 110 días desde su desaparición. Yo los vengo contando porque no puedo dormir, no puedo comer. Nos cambió la vida, queremos saber qué fue lo que pasó", dijo.

Y agregó: "Hoy declara un testigo clave. Hemos aportado muchísima información, datos, pruebas, todo gracias a las personas que acompañaron. Salimos a recorrer los lugares donde anduvo Iara, pero nosotros pedimos bajo todas esas líneas investigativas, que se profundice, porque el trabajo mayor lo hicimos nosotros. No se está haciendo nada, la causa está estancada".

"Contamos con el apoyo de la mamá de Lucía Pérez. Ella desde el día 1 estuvo conmigo. Me está ayudando muchísimo junto a toda su gente, me da estrategias y esta convocatoria es gracias a ella, que me da todo su apoyo porque yo realmente ya no sé qué hacer", aclaró Mariela.

Además, estuvo presente la mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, quien aclaró que "es muy muy difícil atravesar esto. Por eso estoy acompañándola como siempre, porque la verdad que esto es algo humanamente. La muerte de un hijo es que nos extirpen una parte nuestra. Esto es la muerte de uno y cuando vos tenés que encima luchar para tener justicia, cuando no te escuchan y no hacen nada, es muy complicado".

"Mariela tiene todo el derecho de la Ley de Víctima, acá la tienen que escuchar, tanto las pruebas que presenta ella como las de su abogado Orsini, que está trabajando muy bien. No se los escuchan ni se les permite nada. Así que si es necesario, vendremos una vez por semana acá, al igual que hoy, hasta que se hasta que justicia, hasta que se investigue como corresponde porque queremos saber qué pasó con Iara", concluyó.