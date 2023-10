Droga experimental para el COVID-19: "Los casos están aumentando en todo el mundo con nuevas variantes"

Tras el anuncio de que se está evaluando una droga experimental para el tratamiento del COVID 19 en el Centro de Investigaciones Médicas de Mar del Plata, comenzó la búsqueda de personas para realizar las pruebas de los fármacos.

Estos estudios, enrolan pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades cardiovasculares que hayan recibido un diagnóstico positivo de Covid en los últimos tres días con la presencia de uno o más síntomas.

El estudio SCORPIO-HR es global de Fase III con pacientes sintomáticos no hospitalizados infectados con SARS-CoV-2, el patógeno que causa el COVID-19.

Sobre esto, Alejandro Ferro, médico especialista en Ciencias Médicas y consultor en Infectología explicó: "En Mar del Plata estamos investigando drogas para el COVID que aún sigue causando internaciones y cuadros graves".

"Los casos están aumentando en todas las partes del mundo, con nuevas variantes. Hay una gran evolución. Los casos graves y las muertes, afortunadamente no siguen en forma paralela a este aumento, dado que una enorme cantidad de la población está vacunada o tuvo este virus", dijo.

"La pandemia, formalmente, terminó pero sigue habiendo casos, internaciones y fallecimientos. Es algo lógico porque si el covid sigue aumentando, por más que no sea paralelo lo grave con el número de positivos, obviamente cuando haya, va a afectar a las personas que más vulnerabilidad tengan, porque las vacunas no son 100% efectivas", indicó.

Y adhirió que "lo ideal es vacunarse, recomendar a las personas de este grupo que se define de mayor riesgo, que lo hagan cada seis meses, cosa que no se está haciendo, entre todas las medidas que además se informan".

Con respecto a la investigación que se está realizando en el Centro de Investigaciones Médicas de Mar del Plata, donde se está evaluando una droga experimental para el tratamiento del Covid-19 y los efectos prolongados, Ferro dijo: "El tema fundamental sobre esto, está en que tenemos que darle algo a estas personas que se enferman para que no les sea grave, para que no terminen internados. Ya hay algunos en el mundo pero no en argentina y por eso se está investigando".

"En el país, en varios lugares y en Mar del Plata también. Esta búsqueda es sobre una nueva droga lo que hace es inhibir la replicación del virus y se le indica al paciente que tenga covid, muy precozmente para evitar que sea grave. Por eso es importante que se testeen cuando tienen cuadros infecciosos respiratorios. Si el test de covid les da positivo, aquellos que deseen, puedan contactarse con el Centro para ver si son candidatos", aclaró.

"Esto no va a ser para todos porque las investigaciones de fármacos, primero deben aprobar investigaciones relacionadas con un control, en este caso, puede ser que te toque el medicamento o el placebo. Pero lo importante es ver la efectividad de la droga que ya demostró serlo en otras etapas", sumó el Médico Especialista .

En ese sentido, para participar, Ferro indicó que "hay que contactarse lo antes posible al 4917628, al Centro ubicado en Colón 3083" y agregó: "Recordemos que participar en estudios es muy importante. Los que empezamos a trabajar en infectología hace muchos años, vivimos la era pre medicamentos del HIV donde el 100% de los pacientes fallecían en el año 1990. Ahora la mortalidad de esa enfermedad, tomando lo necesario, es del 0%. Esto se lo debemos a las investigaciones de las drogas que hoy hicieron que con una pastilla, no te enfermes ni te mueras ni mucho menos contagies".