Farmacéuticos marplatenses afirman que "se están empezando a vislumbrar faltantes"

Tras el comunicado por parte del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires en donde advierten atrasos en los pagos de las obras sociales y con ello valores depreciados, advierten que la situación se podría ver reflejada en Mar del Plata.

Esta situación se genera por la inflación constante y galopante que atraviesa el país cada día y en ese sentido, esto provoca que los pagos pactados por los medicamentos, que llegan hasta 70 días más tarde, no alcancen para reabastecer con la misma cantidad. Lo cual genera que las mismas farmacias tengan que utilizar su stock de reservas y podría originar un faltante de productos a corto plazo.

Sobre esto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora dialogó con El Marplatense y expresó: "No es que las obras sociales tengan más atraso de lo habitual sino que generalmente pagan a los 60 días, entre que presentan, se hace la auditoría, se revisa, algunos lo hacen un poco antes y otros un poco después pero en general son entre 60 y 70 días".

"Ese es un plazo que las farmacias estamos acostumbrados y está asumido pero lo que ocurre que en una situación de inflación esto se complica. Porque en 60 días hay entre 20 y 30% de inflación y cuando estás cobrando los medicamentos que hiciste de expendio hace 60 días atrás, es muy difícil que te alcance para reponer esos mismos porque están por debajo de la línea del margen que tiene la farmacia. Esto hace que se compliquen mucho las cosas y las obras sociales se manejan pagando en términos, aunque paguen a 60 días, porque esos son los términos del convenio", afirmó.

Y agregó que "se complica por el problema inflacionario. El otro problema que estamos empezando a vislumbrar las farmacias es que el medicamento en el mes de septiembre a lo que va hoy 20 de octubre, o sea en 50 días, tuvo un incremento del 3%, o sea no sigue lo que es la marcha de la economía global. Lo cual nos hace pensar que hay una inflación del medicamento, un aumento presionado y empezamos a tener más faltas de los habituales, a la hora de reponer".

"Nosotros reponemos entre dos y tres veces por día, salvo en algunos casos que de algunos laboratorios que no pasan por droguería y que compramos para todo el mes o pedidos que no están llegando en tiempo y en forma. Bueno como evidentemente hay una inflación reprimida del medicamento creo que en los últimos 50 días ya podemos decir tranquilamente que hubo un 25% de aumento de la inflación, ni que hablar del aumento del dólar y esto muchas veces se maneja con el dólar, por lo tanto tener un 3% de aumento de medicamentos, a todas las luces hace que hay una inflación retenida", afirmó Della Maggiora .

"Y en la entrega que tenemos las farmacias se están empezando a vislumbrar faltantes. Los farmacéuticos no somos formadores de precio y al no hacerlo, tenemos los establecidos por la industria farmacéutica. O sea, en la farmacia no se puede especular, salvo que cierre y por otra parte también estamos con la gente, somos los que vemos a las personas y en esta última semana el abastecimiento de medicamentos a la población está dada en gran parte por el sacrificio del stock de la farmacia", continuó.

Y a modo de conclusión aclaró que "este es un problema que si no se resuelve la semana que viene, en 10 días empieza a eclosionar porque cuando ya la farmacia se quede sin reservas y no le vengan el medicamento como corresponde, ahí sí vamos a empezar a dar faltantes y esto ya se va a convertir en un problema para la gente. Hoy por hoy la farmacia cubre las necesidades en buena parte con stock propio".