Faltante de combustibles: causas, carencia de alimentos frescos y aumentos en noviembre

La situación que se comenzó a vivir en Mar del Plata en las últimas horas empieza a ser preocupante para la población. El faltante de combustibles provocó largas filas en muchas estaciones de servicio de la ciudad, incluso algunas ya no poseen stock.

Estas imágenes se empezaron a ver el jueves por la mañana y con el pasar de las horas se complicó. Surtidores cerrados, YPF sin abastecimiento y colas de hasta 3 cuadras.

Esto no solo afecta a los locales sino también al servicio de transporte, al campo y por ende a la producción, lo que ocasionaría un faltante de mercadería fresca, a corto plazo.

Sobre esto, el vicepresidente de la Cámara de Expendedoras de Combustibles Marplatense, Patricio Delfino dialogó con El Marplatense y explicó las causas del faltante, las próximas consecuencias en el transporte y campo y los aumentos que se vendrán.

"Hay muchos faltantes en las estaciones de servicio, algunas cerraron porque no tienen ningún combustible líquido para vender, hay otras que tienen una oferta incompleta como la del gasoil grado 3. Ese se ve como el producto más crítico porque tiene un desabastecimiento casi total. El Euro Diesel, el gasoil 500 si bien se recibe a diario, lo que llega no alcanza. La nafta super también es un producto que tiene sus intermitencias e incluso hay muchas estaciones que ya no tienen", explicó.

"Por otro lado la nafta premium en el caso de que la estación tenga, suele ser el único combustible que hay para para comercializar. Es una problemática que afecta más fuertemente YPF pero también a todas las demás marcas porque no pueden abastecer la demanda, incrementada de YPF".

En cuanto a la causa, Delfino afirmó: "La situación de quiebres y de colapso es muy recurrente y habitual. Forma parte de la cotidianidad de quienes estamos en esta actividad. Los problemas vienen derivados de las paradas programadas por obras, en dos refinerías importantes que tiene Argentina, la de Bahía Blanca que opera la firma dueña de la marca Puma y la refinería de La Plata, que es la refinería más grande".

"Ambas están llevando adelante trabajos de inversión para ampliar la capacidad de producción y para refinar, para producir mejores combustibles. Esto fue programado con mucha anticipación y entonces, para abastecer al mercado en esas circunstancias, se preveía la importación de barcos y el problema es que esos barcos que llegaron al puerto de Buenos Aires con producto terminado, listo para descargar y comercializar, están parados. Porque las petroleras no lo están pudiendo pagar ya que el Banco Central no le vende los dólares para poder cancelar ese cargamento", dijo.

"Entonces hay cuatro barcos que están demorados frente a las costas de Buenos Aires y es producto de que no se descarga porque no se paga. No se sabe cuándo se va a solucionar y a corto plazo podría empeorar"", aclaró Delfino.

"Para los próximos días, la perspectiva es muy mala por todo esto y porque estamos llegando a fin de mes y la mayoría de las petroleras han entregado a sus estaciones de servicio, los volúmenes que pensaban entregar dentro del plan de abastecimiento del mes de octubre y ya no hay más producto", sumó.

"Estos últimos días van a ser de una muy marcada escasez y quiebres de stocks, falta de productos y estaciones de servicio cerradas con conos sin tener nada que ofrecer a sus clientes", expresó desde la Cámara de Expendedoras de Combustibles Marplatense.

Además, agregó: "Para noviembre seguramente se negociarán subas de los precios, porque los valores están muy atrasados y el sector está muy cansado de ser el único con precios congelados y evidentemente no se frena la inflación congelando cuatro artículos en todo una economía".

"Entiendo que será un 10% y que quizás después del balotaje haya otro aumento de los combustibles, porque la brecha de precios con lo que es un mercado más o menos razonable es enorme. Para tener una idea del desfasaje de precios que hay, el canal minorista comercializa su gasoil en el precio más bajo, en 315 pesos y los productores de campo están pagando hasta 500 pesos", adhirió.

"En las últimas horas en Mar del Plata se vivió muchísima intensidad la crisis del faltante. Más de la mitad de las estaciones de servicio YPF no tienen ningún combustible para vender ni nafta ni gasoil. Ayer en las otras marcas había colas totalmente inusuales. Se llegaron a ver filas de cinco cuadras, en horarios nocturnos donde es inhabitual porque no hay casi nada de actividad. Había muchísimos autos cargando a la medianoche", continuó Delfino.

"Obviamente esas otras marcas no tienen espalda para atender todo el resto de la demanda derivada que reciben por los faltantes de YPF. Hay muchísimo problema con el transporte, la cámara del transporte de Mar del Plata, la CETAC, va a lanzar un comunicado diciendo que en Mar del Plata no va a haber alimentos frescos si no se regulariza este tema del gasoil, que yo se que no se va a regularizar", afirmó.

Y a modo de conclusión dijo: "Los que peor la están pasando hoy son el transporte en general. Y el campo también lo va a sufrir. Ahora empieza una creciente demanda en esta región por los trabajos de siembra, por los riegos que son en octubre, noviembre y diciembre. Son los meses de mayor demanda en esta zona. Y no está asegurado tampoco el combustible para ese sector, así que es bien complicada la situación".