Ivo Cassini tuvo su merecida revancha y consiguió la medalla de plata

El nadador marplatense, Ivo Cassini, sumó este domingo la medalla de plata en la final de Aguas Abiertas, en la categoría masculina de la carrera de 10 kilómetros con un tiempo de 1:50:23.6, en el marco de los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Por su parte, el estadounidense Brennan Gravley se quedó con la medalla dorada (1:50:23.4), mientras que el mexicano Paulo Delgado obtuvo el bronce (1:50:23.8).

Los deportistas de nuestra ciudad son la tendencia de la competencia. Hoy fue el turno del campeón sudamericano en 1500 metros y 10 kilómetros, pero hace una semana Ulises Saravia también logró la medalla de plata en los 100 metros espalda y antes, Florencia Borelli alcanzó la misma presea en la maratón femenina.

Con este logro, Argentina alcanzó las 26 medallas, siendo dos doradas, once plateadas y trece de bronce.

Además, Cassini cuenta con una historia de superación y llena de emoción. Pasó de ser operado dos veces de un riñón a ganar la medalla plateada en los Juegos Panamericanos 2023.

"Estoy muy emocionado. La revancha desde Lima hasta acá fue muy difícil. Hace ocho semanas me operaron del riñón derecho, estuve 10 días parado sin poder nadar. Me intervinieron dos veces. Me pregunté por qué me pasaba esto y si iba tener una revancha después de tantos años de sacrificio y esfuerzo. La verdad que se pudo, Dios me ayudó. Me sentí muy bien en la carrera y logré un objetivo que soñé toda mi vida", le contó entre el cansancio y la emoción a TyC Sports.

Y agregó: "Fue algo totalmente inesperado. Terminaba un lunes, cuando volví del Mundial de Japón. Un entrenamiento excelente y cuando fui al baño, literalmente estaba orinando vino tinto. Casi me desmayo del susto. Fui al médico automáticamente, me pudieron hacer bien la intervención. Después de eso pude retomar la actividad y me sentí muy bien, menos la primera semana".