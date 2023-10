Bernardo Martín: “Mar del Plata pierde 120.000 turistas por el no traslado del fin de semana largo”

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC), Bernardo Martín, aseguró que por el no traslado del fin de semana largo del 20 de noviembre, “Mar del Plata pierde unos 120.000 turistas”.

Se recuerda que el Gobierno rechazó hoy la posibilidad de trasladar el feriado del 20 de noviembre por la realización del balotaje el domingo 19. Aún con el pedido de la Cámara Nacional Electoral, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, explicó que “no resulta apropiado dictar un decreto de necesidad y urgencia para alterar las disposiciones vigentes referidas al feriado que nos ocupa”.

Y remarcó que el ejercicio del derecho electoral “es una obligación para los ciudadanos argentinos que, como tantas otras obligaciones, han sabido compatibilizar con sus otras actividades”.

Ante esta novedad, Martín consideró que “era esperable, ya se había comunicado en varias oportunidades. La postura era esa y obviamente que a Mar del Plata le venía muy bien el fin de semana largo, pero hay cosa que no se pueden modificar”.

“El promedio de un fin de semana largo de estas características es de 120.000 turistas, eso es lo que vamos a estar perdiendo”, dijo el funcionario municipal en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, a la vez que estimó que “seguramente vendrán entre 60.000 y 70.000 personas que es lo que viene un fin de semana común”.

Martín explicó que más allá del feriado largo, la realización del acto eleccionario es ya un evento que complica el funcionamiento turístico: “Se pierde la noche anterior y Mar del Plata tiene un movimiento muy fuerte en la nocturnidad. Lo que hace a las cervecerías, los shows, todos los espectáculos que hay el sábado a la noche, los pierde. Y se van a perder también el domingo”.

Además, el titular de Turismo y Cultura se lamentó porque el Gobierno no escuchó el reclamo del sector turístico: “Creo que a la ciudadanía hay que escucharla en su conjunto, aunque evidentemente nos tendrían que escuchar en tantas otras cosas… Creo que nos hace mucho más daño el peregrinar de los turistas buscando nafta, que no saben dónde cargar y la incertidumbre que genera, que el no traslado del fin de semana largo”.

Si bien la ciudad pierde este fin de semana largo que era un termómetro de cara a la próxima temporada, Bernardo Martín dijo que el próximo verano se viene viviendo “con muchísima incertidumbre, con muchas dudas, pero Mar del Plata tiene la gran ventaja de la diversidad de oferta que la hace posible para cualquier tipo de bolsillo”.

“Tenemos un segmento ABC1 que ya elige a Mar del Plata por sí misma. En los últimos dos p tres años vienen eligiendo a la ciudad. Y nos preparamos con una oferta impactante, vamos a tener una gran temporada”, aseguró el funcionario.