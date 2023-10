Messi le volvió a ganar a Mbappé y consiguió su octavo Balón de Oro

Los logros de Lionel Messi son incontables y no hay nada que no haya ganado. Y si bien enfrentaba a dos jugadores que también tuvieron una grandiosa actuación en el último año, no hubo sorpresas en París. Por octava vez, el capitán de la Selección Argentino se quedó con el Balón de Oro, el máximo galardón individual del fútbol que otorga la revista France Football.

Por su parte, también hubo distinciones para el "Dibu" Martínez, quien fue reconocido como el mejor arquero, recibiendo el premio Lev Yashin por su papá. Tras haber logrado el premio The Best a mejor arquero, volvió a imponerse frente a Bono, Onana, Thibaut Courtois, Ederson, Dominik Livakovic, Mike Maignan, Aaron Ramsdale, Brice Samba y Marc Ter Stegen.

“Quiero agradecer a toda la gente que votó y me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mis compañeros de Selección”, dijo Messi durante su agradecimiento.

“Una vez más este premio viene de la mano de lo conseguido con la Selección Argentina y estamos acá, como dijo antes el Dibu, en representación de todos con Lautaro, con Juli y él (por el Dibu) y yo creo que este es un regalo para todo el grupo, para todo el Cuerpo Técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos”, manifestó.

Además, recordó a Diego Armando Maradona en el día del cumpleaños del astro fallecido y la alocución del “Balón de Oro” cerró con un video donde se recopilaron los mejores momentos de la carrera del rosarino.