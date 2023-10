Blackjack: Más chances de ganar que cualquier otro juego de casino

En todos los juegos de azar, tal como lo indica su nombre, la suerte es un factor fundamental para poder ganar. Incluso contando con mucha habilidad de razonamiento y con una buena capacidad de toma de decisiones bajo presión, la suerte tiene que acompañar a los jugadores para que estos puedan tener una buena racha.

Sin embargo, hay algunos juegos de azar en los que hay más probabilidades matemáticas de ganar, ya que las reglas de juego permiten una mayor predictibilidad. Además de que también hay un menor margen de pérdidas si se sabe emplear correctamente el bankroll disponible y si se posicionan bien las apuestas. Uno de estos juegos en los que es posible llevar una estrategia más calculada para maximizar las rachas de suerte y para reducir las pérdidas es el blackjack.

¿Existe algún método infalible para ganar en blackjack?

Ya sea en un casino físico o en el blackjack online, no existen métodos infalibles que aseguren una victoria. Muchas personas podrían decir que contar cartas es una manera, pero se debe tener en cuenta que esta práctica está penalizada por las casas de juego (no así por la ley, al menos en algunos países), por lo que llevarla a cabo no es recomendable, ya que te podrían prohibir el ingreso a los establecimientos.

Sin embargo, sí existen algoritmos medidos de forma precisa que permiten calcular el tipo de apuestas que se deberían realizar en cada momento. Así como también es recomendable saber cuándo retirarse a tiempo para evitar pérdidas, ya que hay un índice de cantidad de partidas promedio en las que la casa comienza a ganar inevitablemente y una mala racha se vuelve irreversible.

¿Cuáles son algunos consejos para maximizar las ganancias en blackjack?

Uno de los puntos clave más importantes para tomar en cuenta al momento de jugar al blackjack es la diferencia entre cartas duras y cartas blandas. Dependiendo de las cartas que vayan tocando en la mano del jugador, resulta más conveniente tomar distintas decisiones. Las cartas duras son 7, 8, 9, 10 y As. Mientras que las cartas blandas son el 2, 3, 4, 5 y 6. En una “mano dura”, el As vale solo 1 punto, por lo que se pueden pedir más cartas o hay un mayor margen de opciones disponibles para tomar una decisión. En una mano blanda, el As vale 11 puntos.

Algunos términos para tener en cuenta al jugar son los siguientes:

Pedir: cuando se tiene una mano de 16 puntos o menos, la mejor opción es pedir, es decir, solicitarle al crupier otra carta de la baraja.

Plantarse: cuando se tiene más de 16 puntos en una mano, una opción es plantarse, es decir, solicitarle al crupier que no nos dé más cartas y que revele su mano.

Dividir: si se obtienen dos cartas del mismo rango, el jugador cuenta con la posibilidad de “dividir” esa mano y jugar dos manos por separado, a las que se les puede sumar cartas de la baraja individualmente.

Doblar: es un tipo de apuesta en la que se permite duplicar el monto de la apuesta inicial a cambio de recibir una única carta. Sin embargo, un punto para tomar en cuenta es que después de recibir esta carta, se obliga al jugador a plantarse, por lo que, si es una carta de baja denominación, no podrá buscar un 21.

Rendirse: al recibir una mala mano, el jugador cuenta con la posibilidad de “rendirse” y solo perder la mitad de su apuesta inicial al llevar su mano de vuelta a la baraja.

Conociendo estos términos básicos de apuestas, el segundo paso es saber manejar bien el bankroll, es decir, el dinero disponible para apostar. La casa siempre termina ganando en un margen de 0.7 puntos, debido a que cuentan con un bankroll ilimitado. Esto significa que cuando el jugador perdió más del 70% de su bankroll inicial, al seguir apostando, sus posibilidades de ganar tienden a 0. Por lo tanto, un buen consejo para tomar en cuenta es que, cuando hubo una mala racha, lo más recomendable es retirarse a tiempo antes de perderlo todo, ya que no se podrá remontar de ninguna manera.