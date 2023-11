Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut: "No voy a votar en blanco"

Ignacio Torres, gobernador electo de la provincia de Chubut, dijo en CNN Radio que “no va a existir más esa mesa de Juntos por el Cambio que nadie sabe quiénes son” y se refirió al balotaje presidencial: “No se trata de estar aliado a Milei o Massa, sino de ser conscientes del músculo parlamentario y defender nuestra propia agenda”.

“Es importante hablar y escuchar la posición de quienes me acompañaron a la gobernación. Sería soberbio de mi parte decir vamos por acá porque es lo que creo”, expresó sobre su lugar en el marco de la segunda vuelta entre el candidato de La Libertad Avanza y el de Unión por la Patria.

En La Mañana de CNN, con Nacho Girón, Torres indicó: “Estoy del lado de la sensatez y en un momento con tanta incertidumbre que paraliza. El debate está muy manoseado y no creo que sea binario con Massa o Milei. Yo personalmente no voy a votar en blanco y sería una irresponsabilidad ponernos en un lugar donde no tenemos que estar. Hay que desdramatizar las opiniones personales. Hay peleas inconducentes que no tenían por qué ser así”.

“Tenemos la responsabilidad de poner un manto de sensatez porque el país se está yendo al tacho. Las provincias están en jaque y van a estar más desfinanciadas por la decisión de Ganancias que tomó Massa. Siento que la agenda pasa por un lugar muy distinto… El mayor riesgo de Juntos por el Cambio es perder la identidad”, aclaró.

Por eso, Torres remarcó: “No tengo la mínima presión porque nuestro armado en Chubut fue con liberales adentro y con peronistas también. Nos votaron de todos estos sectores. Tengo diputados que tienen afinidad con varios sectores. No es lo mismo que hable un dirigente partidario a que nos manifestemos quienes tenemos una responsabilidad ejecutiva y millones de argentinos que tenemos que tener una mirada un poco más sofisticada. No todo es un Boca-River”.

“No es ver qué pasa con las elecciones, y esa reconfiguración del poder de Juntos por el Cambio nos va a poner en un rol más vinculante a los gobernadores que el que teníamos hasta ahora”, consideró sobre el futuro de la coalición que quedó afuera del balotaje, pero que cuenta con presencia en las gobernaciones provinciales.

Por eso, agregó que “necesariamente las decisiones estratégicas tienen que pasar por donde hay votos y responsabilidad ejecutiva. No va a existir más esa mesa de Juntos por el Cambio que nadie sabe quiénes son”.

“Veo un abroquelamiento de gobernadores que van a dar la discusión que hay que dar hace tiempo”, finalizó.