Manuel Ignacio Aguirre: “Necesitamos un nuevo radicalismo”

Manuel Ignacio Aguirre, diputado nacional de la UCR por la provincia de Corrientes, habló con CNN Radio y se refirió al balotaje del 19 de noviembre y al caso de corrupción de Martín Insaurralde.

En Al Fin y Al Cabo de Hernán Harris y María Areces, el diputado sostuvo: “Necesitamos un nuevo radicalismo para que dentro de cuatro años tengamos un nuevo candidato de la UCR y mostrar a ese candidato con orgullo”.

“Los traidores ya no se saben dónde están. No me sorprende esta actitud”, manifestó Aguirre sobre el sector de la UCR que apoya a Sergio Massa.

De cara al balotaje, indicó que “los dos candidatos son iguales. Lo lindo de la democracia es que está la posibilidad de no ir a votar”.

Respecto al caso de Martín Insaurralde, dijo: “Tenemos un padecimiento de corrupción desde hace muchísimos años. La corrupción le saca a la gente lo que corresponde para el progreso y el avance de ellos”.

“Quienes están cerca de Insaurralde no pueden desconocer el patrimonio que tiene. A esta gente no le importa la ciudadanía, le importa su propio progreso”, concluyó.