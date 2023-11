El descargo del vicepresidente de Alvarado sobre la negociación con Martínez

Si bien el presidente de Alvarado, Emiliano Montes, afirmó el viernes pasado que aún estaba en proceso la continuidad de "Pancho" Martínez al mando del equipo, este martes comenzó a circular un mensaje del vicepresidente, Pablo Mirón, que detalla la realidad y "su verdad" de la negociación.

En principio, Mirón alegó en comentarios de una publicación compartida por él -una nota a Martínez- que lo que diría a continuación llevaba "la intención de decir la verdad", induciendo a que el entrenador no había sido sincero en sus declaraciones.

Luego de esa introducción, escribió: "Martínez, a quien respeto como persona y DT, cumplió con el objetivo que nos planteamos cuando fue contratado. Y ante este panorama, fue unánime la decisión de la continuidad del proyecto deportivo profesional, por lo que nos pusimos rápidamente a trabajar en su renovación, buscada por ambas partes".

En ese sentido, aclaró que la gestión "empezó 75 días antes del inicio de la pretemporada 2024, tiempo más que suficiente para buscar mejorar la campaña del año anterior, como lo hicimos en esta, mejorando la del 2022".

De lleno a los números y la negociación, Mirón aseguró que hicieron "una oferta económica importante, superando ampliamente la inflación interanual, aunque no fue suficiente". Frente a la negativa, puntualizó que realizaron "una segunda oferta importante para la economía del club, la cual supera ampliamente lo planificado en índole presupuestaria".

Sin embargo, agregó que "en el afán por la continuidad del cuerpo técnico" hacían el esfuerzo económico, pero que "así y todo no alcanzó". Algunas líneas más tarde, el vicepresidente del "Torito" lanzó de forma directa: "Si tanto querés quedarte y amas al hincha, vamos, somos pocos y nos conocemos mucho. Esa diferencia provoca que le demos desayuno y almuerzo todos los días al plantel profesional, y que compremos más de 1000 kilos de semilla de alto tránsito para mantener las canchas en condiciones profesionales de entrenamiento".

Y por las distintas versiones que comenzaron a deambular por las redes sociales, subrayó: "No había necesidad de crear un malestar por no ponernos de acuerdo en la parte económica. Seguramente él merece más, pero no estamos en condiciones de darlo. (...) No es nuestro estilo, no es nuestra formación y no vamos a hipotecar al club. Dije que no quiero debatir, cuento la verdad. Mi verdad".

¿QUÉ DIJO MONTES EL VIERNES?

Es que según declaraciones del presidente del equipo de Jara y Peña a "Supermitre" hace cuatro días, se juntaron "apenas terminó el torneo" y se pusieron de acuerdo en cuestiones "del día a día", aunque no en las económicas.

"Ayer a la mañana (jueves) hablé con él y nos cuesta acordar en el lado económico, es una realidad. Creo que tiene que ver por el contexto económico. Imaginábamos tenerlo resuelto para hoy, pero todavía no pudimos resolverlo. Como club sabemos hasta dónde podemos y Martínez hace valer su trabajo, y está bien", expresó.

"En estos cuatro meses generamos una confianza. Ojalá nos pongamos de acuerdo y el 2 de enero esté acá. Seguimos trabajando para planificar un buen 2024", agregó Montes.

Escuchá la nota de Alexis Damboriana a Emiliano Montes