La Fiesta del fútbol llega con el Diablo Nacional Femenino

Por Camila Barros Palma

Mar del Plata se prepara para vivir la fiesta del fútbol gracias al Diablo Nacional Femenino, un torneo que nació en el Club Atlético Independiente de la ciudad y que reúne a cientos de chicas de todo el país que demostrarán su pasión por la pelota en la Villa Deportiva “Benedicto Gutiérrez” el próximo 10, 11 y 12 de noviembre.

La 2º edición de este campeonato, que incluye cinco categorías -sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y primera- surgió de la necesidad de darle un espacio de encuentro y crecimiento a los equipos femeninos que tanto luchan por entrar en escena y que se les brinden las mismas oportunidades que los jugadores masculinos.

Con la base y antecedente del Diablo Nacional Infantil que realiza el Club Independiente hace más de 30 años, entre charlas salió la idea de impulsar el amor por el juego desde la otra rama que integra las filas del "Rojo de Mardel".

"Cuando empecé a trabajar hace tres años, hablando con Claudio "Ruso" Rodríguez que es el coordinador general de la institución, le comenté sobre la ilusión de hacer un torneo nacional copiando la base que ya se tenía, pero femenino", señaló Erica Wiedemann, coordinadora del fútbol femenino de la institución.

Por lo que "a principios del año pasado me dijo ‘vamos a desarrollarlo’, entonces en conjunto con él y Belén Fernández, que ya venía trabajando en el Diablo Nacional Infantil, nos sentamos a diagramarlo", contó.

Más allá de la alegría que significa para Mar del Plata y sobre todo para el fútbol, impulsar este tipo de proyectos tiene un objetivo claro: visibilizar la expansión y evolución de este deporte en su rama femenina, demostrar que las pibas también pueden jugar.

"Fue un gran desafío poder integrarlo, pero lo venimos afrontando con mucho compromiso y responsabilidad para que cada vez haya más equipos que se sumen y podamos extenderlo por más días", declaró Wiedemann.

EL FÚTBOL FEMENINO NO SABE DE FRONTERAS

A pesar de las altas expectativas, los nervios y la incertidumbre aparecieron como en toda primera vez. El trabajo de un largo año, que llevó mucha organización, logística y colaboración de todos los integrantes del club, tuvo el mejor de los resultados, aunque de que el clima no acompañó.

"Contamos con más de 60 equipos, teniendo participación de clubes del interior como Neuquén, Rosario, una movida que nos sorprendió gratamente y nos llevó a apostar por más", resaltó Belén Fernández, integrante de Independiente de Mar del Plata y organizadora del torneo.

En esta oportunidad, la situación económica, el balotaje electoral que obligó a adelantar la fecha una semana y el hecho de que el evento inicie en un día hábil, no amedrento las ganas de participar y "estamos en casi igual número que el año anterior y con la apuesta que hay clubes de AFA (Lanús, platense, independiente) viendo el desarrollo con intenciones firmes de entrar en la 3ra edición del 2024", aseguró Fernández.

Hasta el momento y en comparación con los números del año pasado, "un 50% de los equipos son de Mar del Plata o alrededores y el resto de otras ciudades del país", agregó Erica Wiedemann.

Para la organización, "estamos en permanente comunicación entre nosotros y a su vez con los equipos participantes, tanto para las inscripciones como para comenzar a organizar el fixture", mencionó la coordinadora del fútbol femenino.

Asimismo, este tipo de torneo abre la puerta al turismo en la ciudad, ya que dentro de la planificación se consideró la posibilidad que los equipos de otras localidades "puedan ver lo que tiene Mar del Plata para disfrutar, amoldamos nuestro predio deportivo con toda las comodidades, la hotelería y horas libres para que puedan salir a recorrer cuando no estén jugando", apuntó Wiedemann.

Cabe destacar que "el torneo es el único que se hace a nivel nacional incluyendo tantas categorías, así que tanto para visibilizar el deporte, ayudar a que crezca y también para que las chicas compartan con otros equipos del país es muy importante", evidenció Belén Fernández.

"Para la ciudad, al igual que el tradicional Diablo Nacional Infantil, es una vidriera y un aporte grande desde lo turístico, lo social, deportivo y cultural porque posiciona a Mar del Plata como la primera ciudad en realizar un evento así exclusivamente de fútbol femenino", remarcó.

MAR DEL PLATA Y SU DIABLO NACIONAL

El Club Independiente realizó una fuerte apuesta en la rama femenina con el propósito de "formar a chicas que no tenían conocimiento de la disciplina, pero sí les apasionaba y tenían ganas de aprender", indicó Fernández, organizadora del torneo.

Para los integrantes de la familia del "Rojo", realizar este evento deportivo "permite que las chicas tengan las mismas oportunidades que los varones, ayudar al crecimiento del fútbol femenino que hace unos años en auge, y es un orgullo, una gran alegría poder llevarlo a cabo y apuntar a que crezca tanto como el tradicional", reveló.

A nivel local se destaca porque abre la posibilidad de "que se puedan cruzar con chicas que en otros torneos locales no pueden y que los equipos de AFA las vean, debido a que a veces es difícil viajar a las pruebas", analizó.

Por otro lado, en lo nacional "hay otro torneo de fútbol femenino, pero no incluye todas las categorías o son de varones y habilitan un espacio para las chicas. Este es un torneo exclusivamente de fútbol femenino donde participan chicas de todo el país en 5 categorías diferentes, 3 en cancha de 11 y 2 en cancha de 9", detalló.

El encuentro de ciudades, contextos sociales y económicos permite conocer otras realidades, experiencias y crear lazos de amistad con jugadoras de diversas localidades. "Ese valor social y de amistad para mí es lo principal, después el valor de visibilidad y crecimiento del fútbol femenino y muy a lo último el tema competitivo, creo que es lo menos importante si se quiere en un evento así, más allá que obvio se premia con trofeos y medallas a los que hagan podio", enfatizó.

Detrás de este torneo, que ya pisa fuerte en el país, está el sueño de "hacerlo tan grande que abarquemos toda una semana de competencia, que los clubes de AFA se vayan sumando y que más clubes de Mar del Plata apoyen el desarrollo del fútbol femenino en sus instituciones para que más chicas puedan mostrarse y disfrutar porque hay muchísimo talento", concluyó.