Fútbol S.A., la propuesta de Milei que rechazan los dirigentes de la AFA

En una entrevista realizada por el periodista Alejandro Fantino en octubre de 2022, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se declaró a favor de la privatización de los clubes de fútbol, una idea que despierta rechazo tanto en la dirigencia como en los socios e hinchas.

"A mí me gusta el modelo de sociedades anónimas. Me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo", manifestó Milei en aquella oportunidad.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que clubes como Boca o River dejen de ser propiedad de los socios y pasen a manos de capitales extranjeros, el exarquero de Chacarita opinó: "¿A quién carajo le importa quién es el dueño si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?". Dos meses más tarde, el seleccionado argentino se consagró campeón del mundo en Qatar

En contraposición a Milei, este viernes en Radio 10 el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo lanzó una efusiva convocatoria a los presidentes de los clubes del fútbol argentino para que se manifiesten abiertamente a favor del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien definió como "un hombre del riñón del fútbol".

"¡No me vengan el lunes con que 'felicitamos al presidente Massa'! ¡Apóyenlo ahora! Porque ese es un hombre del riñón del fútbol. Es un tipo que conoce todo, me consta. He participado en reuniones en la AFA. Sé cómo actúa Massa. Es un hombre del fútbol, que quiere al fútbol como instituciones al servicio de las comunidades, para los chicos, para los colegios, para la educación física. ¡No vengan con esta tibieza pusilánime los dirigentes del fútbol argentino!", reclamó.

💥 "NO VENGAN CON ESTA TIBIEZA PUSILÁNIME" 🗣️ El contundente pedido de Cherquis Bialo a los dirigentes del fútbol argentino y una advertencia: "Si gana Milei se privatiza el fútbol". 📲 Radio 10 - El Sonido de la Realidad#MañanaSylvestre pic.twitter.com/vrj8rp5XcP — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 10, 2023

Algunos dirigentes ya salieron a expresar su apoyo a Massa y su oposición al plan de Milei de privatizar a los clubes abriéndole las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Uno de ellos fue el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina.

"No a las SAD en nuestros clubes. Solo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a nuestra sociedad en la pandemia. Un chico en un club es un chico menos en la calle", apuntó el titular del Bicho de La Paternal.

Por su parte, el tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino, consideró al igual que Cherquis que "es la hora de mostrar públicamente el apoyo a Sergio Massa".

"Que cada uno de los Clubes del Fútbol Argentino se manifieste en defensa de sus Instituciones. NO A LAS SAD! No a la privatización del fútbol. Vamos Sergio querido, fuerza Compañero. Te necesita un País. MASSA PRESIDENTE", agregó el dirigente cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia.