Kicillof en Mar del Plata: "Con Milei, la vereda la vas a tener que construir con tus vecinos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes un encuentro con la militancia de Unión por la Patria de Mar del Plata en el Museo Mar, donde estuvo acompañado por la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y concejales electos de General Pueyrredon.

"Estuvimos en Mar del Plata durante los últimos cuatro años y estamos terminando una recorrida por cada una de las secciones electorales de la Provincia. Estuvimos en La Plata, la que recuperamos para el peronismo después de mucho tiempo, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Mar Chiquita y con la primera y tercera sección electoral en el Conurbano bonaerense,", comentó Kicillof.

Y sobre su recorrida de esta mañana junto a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, el intendente local, Jorge Paredi, y el electo, Walter Wischnivetzky en Mar Chiquita, indicó: "Inauguramos una obra que se trata de una estación transformadora, que se encargará de transportar energía desde Bahía Blanca hasta Vivoratá. Son 440 kilómetros de línea de alta tensión para cerrar el anillo que le dará más capacidad energética a la región".

Además, señaló que "es una inversión inmensa -de 400 millones de dólares- que generará seguridad energética y que bajen los cortes, como los que había en la Costa". También, sobre sus beneficios, el gobernador detalló que logrará que se instalen "más empresas", se creen "más emprendimientos" y las ciudades reciban "más turistas".

"Estaba planeada en cuatro años, pero tardó más porque apareció el macrismo en el medio y la suspendió. Ahí tienen un gran ejemplo de algo que jamás se va a resolver con las recetas mentirosas de Milei. No hay ningún privado. Pero miren las ridiculeces y los argumentos desencajados de la realidad que discutimos: con Milei, la vereda la vas a tener que construir con tus vecinos. Son cuestiones terraplanistas, que no ocurrieron nunca", manifestó ante el líder de La Libertad Avanza (LLA).

En último lugar, aclaró que la obra, que "genera un ahorro enorme, no la puede hacer ninguna empresa privada". Y el gobernador reelecto dejó un claro mensaje sobre el cierre del acto: "Si no hay Estado, no hay nada. A mí no me trae ningún beneficio. Se van a instalar muchísimas empresas y harán negocios millonarios. Debemos tener un Estado que genere oportunidades y después venga el privado, haga su negocio y le vaya bien. No le cabe en la cabeza que existe algo llamado peronismo".