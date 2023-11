Le piden explicaciones a Kicillof por "la falta de insumos médicos" en Mar del Plata

El bloque de concejales de Coalición Cívica presentó un proyecto de comunicación por el cual se le solicita a la Federación de Clínicas y Sanatorios, al Colegio Médico de esta ciudad, a la Región Sanitaría VIII y al Centro de Bioquímicos IX Distrito informen si cuentan con stock de insumos médicos para la normal atención de diversas patologías o si existen otros inconvenientes similares.

En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, la edil Angélica González denunció "la falta de determinados insumos médicos y drogas, tanto para el tratamiento de diferentes patologías, como también de uso quirúrgico, o de diagnóstico".

En ese sentido, la edil de Carrió remarcó que "la salud de la población debe ser prioridad y como tal se debe garantizar el normal funcionamiento de los diferentes sistemas de atención, asegurando se pueda cumplir con los tratamientos de pacientes crónicos, estudios de diagnóstico y prevención, como la atención de urgencias. Existe un deterioro en la cadena de provisión de determinados insumos médicos para tratar diferentes patologías que, por su complejidad, pueden acarrear riesgo de vida".

Y puntualizó que "estas patologías están referidas a enfermedades cardiacas de tratamiento quirúrgico programadas y no programadas. Existen faltantes de insumos de contraste para realizar estudios de diagnóstico por imágenes. También, de algunos insumos para diálisis y diferentes drogas de uso hospitalario. Producto de que en el último año de aumentos por inflación de más del 300 % sobre toda la economía, se estaría viendo un franco deterioro en el uso de material descartable, llegando a reutilizar en ciertos casos los mismos por encima de las especificaciones del fabricante y la autorización del ANMAT. Producto de la inflación, y la falta de ingreso al país de algunos insumos importados, el sector Bioquímico también estaría siendo afectado".

"Los faltantes mencionados son de origen importado en su gran mayoría, y no tienen una contraparte de fabricación nacional. Los de fabricación nacional no son cotizados por los proveedores o fabricantes, en muchos casos por la incertidumbre económica al no tener precio de referencia. Los proveedores de insumos médicos aducen que existen faltantes por demora en el ingreso al país de los diferentes despachos desde el exterior", enumeró la concejal de Juntos.

"La población debe tener conocimiento acabado de cuál es la situación real en la cadena de abastecimiento de insumos médicos para la atención y diagnóstico, si la situación mencionada es transitoria, o por el contrario como viene sucediendo con diferentes actividades se está agravando", sentenció.

En el proyecto, se solicita:

-A la Federación de Clínicas y Sanatorios pudiera informar si cuentan con stock de insumos médicos para la normal atención de las patologías mencionadas o nos pudieran comentar si existen otros inconvenientes similares a los citados.

-Al Colegio Médico de la ciudad de Mar del Plata pudiera informar si existen inconvenientes como los mencionados, o consideran que la atención es normal pudiendo garantizar la atención de la población de las patologías mencionadas.

-Solicitar a la Región Sanitaría VIII pudieran informar si la atención de las diferentes áreas citadas es normal, y si la provisión de los insumos médicos en general es la adecuada y está garantizada.

-Solicitar al Centro de Bioquímicos IX Distrito pudiera informar si se presentan faltantes de insumos para la determinación de pruebas de diagnóstico de la población, o inconvenientes que impidan la normal atención de los servicios.