Cadetes se coronó campeón de Primera en el Diablo Nacional Femenino

El equipo de Primera División del club Cadetes de San Martín de Mar del Plata se consagró campeón de la segunda edición del Torneo Diablo Nacional Femenino.

El certamen se desarrolló del viernes al domingo y, además del plantel campeón, el conjunto de la calle San Juan 2760 presentó categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.

Las mayores comenzaron la campaña rumbo al título con una victoria 2 a 0 sobre Santa Barbara con los goles de Evelyn Cáceres y Camila Ochoa, jugadora surgida y formada en el club que seguirá su carrera en Independiente de Avellaneda.

En la segunda presentación, las “Tricolores” vencieron 2 a 1 a Al Ver Verás con los dos tantos de Daniela Barrera. En la tercera, el rival fue Kimberley Verde y el resultado un empate 1 a 1 con el gol de Lola Espósito. Y en la semifinal, nuevamente el rival fue el “Dragón” y volvió a darse una igualdad en uno. Para Cadetes volvió a anotar Barrera y la victoria fue por penales por 3 a 1.

La final Copa de Oro, Cadetes la disputó ante Defensores de Buena Parada de Río Colorado. Agustina Cuello de penal anotó para el 1 a 1 que nuevamente envió el partido a la definición por penales, donde Cadetes se impuso por 4 a 3.

El plantel “Tricolor” estuvo conformado por Martina Manzur y Melisa Zucarrelli (arqueras); Agustina Cuello, Catalina Guzmán, Jimena Goeyhenetche, Camila Sosa, Victoria Galli, Tatiana Cayumán y Candela Becerra (defensoras); Lola Esposito, Camila Ochoa, Julia Durazzi, Juliana Reynoso, Sofía Boquete y Camila Gimeno (volantes) y Sofía Durazzi, Daniela Barrera, Ayelén Segovia y Evelyn Cáceres (delanteras).

El cuerpo técnico lo conformaron Julián Rouan (director técnico), Lucía Gasparoli (ayudante de campo), Rocío Carreño (preparadora física), Aldana Lopardo y Jorgelina Serviel (asistentes).