Ex combatientes de Malvinas: “Manifestarse de esa manera con respecto a la soberanía genera tristeza”

Tras la revalidación de la figura de Margaret Thatcher por parte del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, desde el Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata, su presidente José María Lambertini, aseguró que estos dichos se vivieron con “una profunda tristeza y desazón”.

“Escuchar a 40 años de Malvinas de un candidato a presidente de la Argentina, después de todo lo que ha sucedido, manifestarse de esa manera con respecto a la soberanía, lo que amalgama todos los sentimientos es tristeza; genera una profunda tristeza y desazón”, consideró Lambertini.

El ex combatiente recordó que “se ha trabajado mucho por ese sentimiento y cuando escuchamos este tipo de declaraciones de cualquier persona, está todo bien, cada uno es libre de sentir y de pensar, estamos en un país con libre expresión, pero cuando lo dice una persona que va a ser posible presidente de todos… Manifestarse de esa forma es una tristeza profunda porque te tira todo para atrás”.

En declaraciones a UPM por Radio Mitre Mar del Plata, el presidente del Centro de ex Soldados local remarcó que después de mucho desinterés de la comunidad “ahora vivimos en una bonhomía y nos consideran héroes de la patria, equivocadamente porque los héroes son los que entregaron su vida por la patria. Nosotros somos sobrevivientes de esa guerra y tenemos la responsabilidad de que no se olvide y transmitir lo que pasó, lo que no pasó, quién hizo, quién no hizo”.

“Cuando escuchás esto, pensás ‘cuarenta años al p...; qué pasó acá, cómo volvemos para atrás de esa manera. Cómo no hay argentinos que sienten la causa de esa manera. Cómo puede ser que alguien que piense gobernar Argentina tiene ese pensamiento’. Es triste porque pensás dónde te equivocaste, dónde le erraste”, reconoció Lambertini para quien esto representa “un paso muy atrás, recontra atrás”.

Además, el ex combatiente se refirió a los dichos de Victoria Villarruel sobre el predio de la ESMA: “Nosotros los ex soldados vivimos lo que fue el proceso militar, fuimos a una guerra bajo el gobierno de facto, que quedó en la historia como el más nefasto de la historia, juzgado por jueces federales y por toda la Argentina, y ahora salimos a decir que todo eso no tiene mucho valor, no tiene sentido. Revitalizándolo y poniendo otra vez la actuación del gobierno militar como ejemplar, y nosotros literalmente fuimos torturados en Malvinas, porque fuimos llevados sin preparación, el castigo verbal y físico existía porque no nos daban de comer. Esto no es relato es historia real”.

La actividad del Centro

Más allá de la actualidad política del país, el Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas de Mar del Plata atraviesa un presente muy venturoso con múltiples actividades que se desarrollan. “Sinceramente estamos muy contentos hasta dónde hemos llegado. Tenemos 39 años de vida institucional, estamos a la expectativa, a días de cumplir 40 años de vida institucional y tenemos una actualidad muy buena. Estamos trabajando en varias áreas, salud pública gratuita, deportes, honra, educación, adultos mayores. La verdad que estamos moviéndonos mucho, con mucho trabajo, con instituciones de mucho prestigio que nos acompañan”.

Lambertini se mostró “muy contento por lo que hacemos, por lo que hicimos y por el potencial que presentamos y esperanzados en que en el futuro podamos seguir trabajando en esta línea y seguir avanzando. Y esperando que el país tome un carácter normal, que sigamos en democracia. Seguir trabajando por la comunidad marplatense y por el bienestar del conjunto de los veteranos de guerra y su familia”.

Si bien sus integrantes se reconocen por un hecho singular como fue la Guerra de Malvinas, para el titular del Centro de Ex Soldados reconoció que “estamos mucho más orgullosos por lo que hicimos acá en el Centro que por lo que nos tocó hacer en combate directo, que obviamente estamos muy orgullosos y tranquilos con nuestra actuación, que dimos todo, dentro del marco que se presentaba y a pesar de todas las falencias y todas las cosas en contra de nuestro desempeño. Pusimos todo lo que había que poner y fue lo que fue en la historia. De ahí al día de hoy han pasado 40 años, hemos hecho un trabajo enorme del cual nos sentimos absolutamente orgullosos”.