A 6 años del Ara San Juan: "Hasta el día que no esté en este mundo va a ser un dolor muy grande"

A seis años de hundimiento del submarino Ara San Juan (S-42), el 15 de noviembre de 2017, familiares y amigos se reunirán este miércoles se reunirán en la Base Naval de Mar del Plata para rememorar a los 44 tripulantes que desde ese día no volvieron.

En el encuentro inaugurarán un nuevo monumento que en esta oportunidad será ubicado en la Escollera Norte, para sumarse al emplazado en 2021, una placa de mármol con los nombres de cada tripulante, ubicado frente a la entrada de la Base.

Sobre esto, Marta Vallejos, familiar de uno de los submarinistas dialogó con El Marplatense y expresó: "Hoy se cumplen 6 años y para nosotros es un día muy fuerte. En realidad todos los días hay que llevarlo porque es una mochila que uno la lleva. Creo que hasta el día que no esté en este mundo va a ser un dolor muy grande, más para mi mamá que le tocó la peor parte. Mi hermana y yo tratamos siempre de sostenerla y de estar al lado, ya que para ella es muy difícil".

"Hoy se va a hacer una ceremonia ahí en la base naval, en el museo, donde van a poner placas y va a estar la hélice del San Juan", indicó.

"La realidad es que más allá de que hagan esta ceremonia hoy, nosotras como familia directa lo recordamos todos los días y lo tenemos presente siempre, no es solamente un 15, es todos los 15. Para mí es levantarme y el día a día pensarlo. Y tener que afrontar esta realidad que es una que la verdad que no me gusta", aclaró.

"Es lo que nos tocó lamentablemente atravesar como familia. Lo único que nos queda es seguir luchando por verdad y justicia y esperamos que en algún momento de lo que queda de esta vida se sepa realmente lo que pasó con ellos", dijo Vallejos.

"Hay muchas cuestiones que no terminan de cerrar, así que esperamos que los abogados se encarguen y que paguen realmente las personas que están involucradas y que fueron parte de esta tragedia que se podría haber evitado", concluyó.