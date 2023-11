Encontraron muerto a un senderista desaparecido desde agosto: su perro seguía vivo y a su lado

“Es tan triste y, sin embargo, tan hermoso que el pequeño Jack Russell se haya quedado con él durante todas estas semanas... A veces las tragedias nos recuerdan el vínculo entre el hombre y su mejor amigo”, escribió una persona en Facebook.

“Lamento mucho que este hombre haya muerto, pero me alegro de que su perro haya estado a su lado todo el tiempo. Y me alegro de que el perro sobreviviera. Los humanos no merecemos a los perros. Este leal compañero se quedó con su mejor amigo hasta que se los llevaron a él y a su mejor amigo”, escribió otro.

“No hay amor como el amor incondicional de los perros. Qué fidelidad”, dijo otra persona.

Un caso similar ocurrió en mayo de 2022, cuando un senderista de 74 años que estaba en la montaña Mingus en Prescott, en Arizona, fuera encontrado muerto tras haber estado desaparecido durante casi una semana.

La víctima estaba con su perro, que permaneció junto con él hasta que los rescatistas llegaron. Según el adiestrador canino Russell Hartstein, “no es extraño” que un perro desarrolle una lealtad tan intensa hacia su dueño.