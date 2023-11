Andahazi: "Yo voté a Bullrich y no veo a nadie que me represente"

En el marco de su llegada a Mar del Plata para presentar su nueva novela "Psicódromo" en un encuentro de libreros (Grijalbo editó su trabajo), el psicólogo Federico Andahazi comentó cómo surgió la idea e hizo una reflexión de cara al balotaje presidencial de este domingo, donde resaltó la falta de representación de los dos candidatos, Sergio Massa y Javier Milei.

De inicio, Andahazi contó cómo llegó a escribir esta novela y fue, curiosamente, por un hecho personal: "Hace unos años estaba caminando hasta que me acalambré, frené en un árbol para estirar y me crucé con una mujer, con la que nunca había hablado pero sí visto en mis caminatas, que me dijo que había leído mis libros y que sabía de mi profesión -psicoanalista-. Entonces, me comentó que aunque sabía que ya no atendía pacientes, que quería que la analice igual", contó sobre su nueva novela en diálogo con UPM de Mitre (FM 103.7).

Andahazi quiso deshacerse de la propuesta aludiendo a que no tenía tiempo, pero la mujer lo confrontó al decir que sí que tenía porque lo veía caminar todos los días. A ello, le contestó que era su hora para caminar y cuando parecía una charla finalizada, ella insistió en que la atienda mientras caminan. Y finalmente, cedió.

"Esa terapia peripatética y lo que me sucedió en la vida real, se vuelca en esta novela de ficción. Tiene que ver con esta experiencia fantástica porque en un consultorio uno tarde mucho hasta hacer un diagnóstico, pero caminando por la calles podés ver cómo funciona el paciente. La fobia la descubrís de forma inmediata", indicó el psicólogo.

En este sentido, destacó que se trata de una novela "coral", que se cuenta "a través de esos tres pacientes peripatéticos y la propia historia del psicólogo".

DE CARA AL BALOTAJE

Y por otro lado, ante la consulta sobre la actualidad política del país, el escritor consideró: "Los argentinos vivimos un momento de incertidumbre, como hace mucho no nos pasaba. Es casi una disyuntiva bíblica. Me pasa lo mismo que a la mayoría que votó a Juntos por el Cambio. No sabemos qué hacer en el cuarto oscuro. Y gane quien gane, serán cuatro años muy duros. Estoy tan perdido como la gente".

"No tengo idea de qué hacer. Es un momento muy extraño. Pude viajar alrededor del mundo y ahí te das cuenta que Argentina es célebre por sus personajes, pero también veo que estos candidatos no están a la altura de los argentinos ni nos representan. Son raros", manifestó sin pelos en la lengua.

"En la democracia los pueblos eligen sus destinos y no supimos elegir bien. Además, hay una gran crisis de representación. Yo voté a Bullrich y no veo a ninguno que me represente. Estos gastos millonarios, más allá de la campaña del miedo, no son solo obscenos, sino ilegales. No se puede tolerar que hagan esos semejantes gastos", concluyó en referencia a las campañas.