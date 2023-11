Estibadores del puerto se manifestaron en el Ministerio del Trabajo

El centro marplatense nuevamente presenció el reclamo de numerosos trabajadores. En esta oportunidad, estibadores del puerto estuvieron presentes en las puertas del Ministerio de Trabajo.

Tras una deuda de más de 6 meses, los estibadores manifestaron que se les debe un plus por la zafra de calamar, tarea que tiene un convenio firmado desde 2011 y por la cual no obtuvieron respuestas.

Sobre esto, Sebastián García, estibador del puerto expresó en diálogo con El Marplatense: "Venimos a reclamar un artículo de convenio colectivo de trabajo que está firmado desde 2011. Es el artículo 84, precisamente, donde indica que nos deben abonar un plus por zafra de calamar".

Y continuó: "La misma ya terminó, así que estamos a la expectativa a ver qué dice el gremio, que todavía no apareció y no sabemos si va a venir o no, pero generalmente nos conoce. Somos trabajadores eventuales del centro contratación, todos asalariados".

"Nos manifestamos pacíficamente porque ya fuimos varias veces a ministerio de Provincia pero allá, ante la negativa nos mandaron para acá, así que venimos a ver qué respuesta tenemos", aclaró el estibador.

"Este conflicto arrancó hace algunos meses atrás cuando se iniciaron los reclamos en mayo, pero está firmado desde 2011. Pretendemos que se empiece a cumplimentar desde la fecha en adelante, tampoco pretendemos retroactivos ni nada raro. Queremos que se empiece a complementar desde ahora ya que si tienen que ir para atrás, habría muchas falencias", sumó García.

"Queremos que se respete el convenio colectivo en realidad y que se haga valer la ley, que es lo que corresponde nada más. Somos entre 80 y 100 personas en el centro de contrataciones. Todos trabajamos en blanco, somos asalariados y contratados eventualmente por las diferentes cooperativas que trabajan en el puerto con estibadores", concluyó el trabajador.