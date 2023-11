Soulé fue elegido como el mejor jugador del mes en la Serie A

En algunas ocasiones, los jóvenes talentos suelen ser opacados por jugadores de jerarquía y de una importante trayectoria futbolística. Matías Soulé es uno de esos casos. La temporada pasada, el argentino de 20 años era la sombra de Ángel Di María y Federico Chiesa, entre los más destacados. Es por eso que su traspaso al Frosinone fue un gran acierto para su carrera. Y, ahora, el marplatense hasta recibe premios por su rendimiento.

Este último mes la rompió: convirtió cuatro goles (Hellas Verona, Bologna y Cagliari por duplicado) para que su equipo se mantuviera alejado de la zona de descenso. De esta manera, fue nominado junto con Lautaro Martínez, Christian Pulisic, Gleison Bremer, Riccardo Orsolini y Khvicha Kvaratskhelia para disputar el premio como el mejor jugador del mes de octubre. Sin embargo, el "Toro" se quedó con dicho reconocimiento luego de ser elegido por los distintos usuarios.

Eso sí, Soulé también fue reconocido. La Asociación Italiana de Futbolistas lo escogió como el mejor jugador de octubre tras sus grandes actuaciones. Acumula cinco anotaciones en 11 partidos y buscará seguir ampliando sus números para volver de la mejor forma a la Juventus.

A pesar de que Luciano Spalleti lo intentó tentar, Soulé lo tiene claro. "Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Le di las gracias porque me quería, luego hablé también con Walter Samuel, quien me dijo que me habían convocado provisionalmente. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina", había declarado en diálogo con el medio Sport Mediaset.