Carrancio: “Milei viene a terminar la grieta y el mensaje de ayer va en ese sentido”

Con la voz un poco tomada por los festejos de ayer, el concejal y diputado electo por La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, se mostró eufórico y fue categórico al asegurar que “Javier viene a terminar la grieta y el mensaje de ayer va en ese sentido”.

Sobre la experiencia de ayer en el bunker de La Libertad Avanza, Carrancio aseguró que “fue única, porque no es común estar en un lugar donde hay un presidente nuevo, tan cerca”. El legislador libertario llegó el domingo a las 20:00, minutos antes de las palabras de Sergio Massa: “No lo pudimos escuchar porque los televisores estaban silenciados. Pero veíamos las placas que decían que había aceptado la derrota. Fue una explosión”.

Carrancio relató que esas horas en el bunker libertario “fue encontrarnos con toda la gente que hace dos años apostamos por un proyecto que pocos creían, y hoy termina con el corolario de que Javier va a ser presidente. Ayer fue todo alegría hoy ya toca, como nos da el ejemplo Javier desde temprano, estar pensando en la grandísima responsabilidad de sacar Argentina adelante”.

Sobre los primeros anuncios de Milei, en relación a la privatización de los medios públicos y de YPF, Carrancio resaltó en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata: “Lo dije en varios medios cuando me preguntaban cómo era Milei. Milei es muy genuino, no es que tiene un off the record. Cuando hablás mano a mano con él dice las mismas cosas. Con lo cual no esperaba otra cosa, esperaba este Javier Milei”.

De todos modos, destacó que “me gustó el mensaje que dio anoche, cuando invitó a todos, no importa de dónde vengan; si te querés sumar a la libertad, bienvenido. Milei viene a terminar la grieta y el mensaje de ayer va en ese sentido”.

Para el concejal hay que tener en cuenta que La Libertad Avanza se presenta a elecciones por primera vez: “Pareciera que somos un partido que tiene diez millones de batallas encima, pero es el primer turno electoral que nos toca jugar como fuerza. Armamos todo desde cero y la verdad que hemos tenido suceso. A veces eso parece perderse de foco”.

Y resaltó lo hecho con los fiscales además del apoyo del hombre del PRO, Emiliano Giri, quien “se sumó sin condicionamientos para dar esta batalla que dimos ayer. Tuvimos el 100% de fiscales en las mesas de Mar del Plata. Tenemos el 100% de las actas para responder lo que dice el telegrama en el recuento definitivo. Vimos una evolución de los fiscales de lo que fue las PASO a la general. Hoy somos una fuerza que está creciendo y nos fue tan bien que pusimos un presidente. Pero no perderemos el norte de dónde venimos”.

Ahora resta la gestión y los vínculos que se tengan con los diferentes gobiernos, tanto provinciales como municipales. En ese sentido, Carrancio recordó que “son claras mis diferencias con el intendente Montenegro, y él en este esquema optó por mostrarse neutral”.

“Pero -señaló- también somos un espacio opositor al intendente, porque no compartimos muchas de las cosas que tiene pensadas ni las formas con que lleva las cosas de la ciudad. Veremos cómo realiza un cambio en el segundo mandato como intendente”.

Un distrito clave en la victoria libertaria fue la provincia de Buenos Aires, donde si bien ganó Massa, la diferencia fue mucho más corta de lo imaginado. “Ganamos 108 de los 135 municipios -destacó Carrancio-. En la Quinta ganamos 26 de 27. La verdad que Sebastián Pareja ha hecho un trabajo digno, en un año y medio. Armó una provincia para sacar el resultado que sacó ayer. Me parece que va a tener un rol importante en lo que viene”.