Javier Milei presidente: el análisis del ensayista Alejandro Katz

El ensayista y analista político Alejandro Katz conversó con CNN Radio sobre la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial y consideró que “el voto a Milei es el fracaso de las políticas de los espacios que lo precedieron”.

En CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, Katz sostuvo que “no estábamos evaluando bien la magnitud del descontento de la sociedad argentina, que expulsó de la competencia a una de las alianzas tradicionales como Juntos por el Cambio y castigó ayer a la otra”.

“Es una sociedad cuyo descontento con las propuestas que habían gobernado durante las dos primeras décadas del siglo es profundo y extendido. Es comprensible, pero es llamativo dada las características del candidato ganador”, añadió.

Además, Katz explicó que “Milei hace una propuesta transformadora sobre bases pocos precisas como la dolarización, sancionar a los políticos que han producido estancamiento, aunque no hay una clara propuesta acerca de cómo conducir una transición económica que, si no se maneja con cuidado, puede provocar consecuencias graves”.

En este orden, se preguntó: “¿Será posible que Milei conduzca un programa de estabilización para que no sea más dañino? No lo sabemos, así como no sabemos la capacidad de gestión”.

“Vemos un rol central para su hermana, que carece de formación política y de gestión para conducir un Estado tan complejo y a su vicepresidenta Victoria Villarruel que tampoco tiene una trayectoria que inspire confianza”, acotó.

Para el ensayista, “es legítimo pensar en un rediseño de un Estado nacional y las políticas comerciales internacionales, aperturistas y de reducción del Estado. Parte del problema de Milei es la considerable rigidez ideológica. Las políticas públicas tienen que atender a principios, pero también a los efectos sobre la realidad”.

“Hay un riesgo de que sus promesas no se vean cumplidas o el resultado no produzca los efectos esperados y esto puede provocar una tensión social”, advirtió, en tanto recordó que “la sociedad es resistente a muchos cambios”.