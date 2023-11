Piden que no se cobren multas por VTV vencida en la Provincia hasta abril de 2024

El senador provincial radical, Ariel Bordaisco, junto al jefe del bloque de la bancada de Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich, presentó en la Legislatura un proyecto de declaración requiriendo al gobierno de la Provincia que “solucione de manera urgente” la falta de turnos para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“La empresa concesionaria no está cumpliendo con lo que establece el decreto que norma la obligatoriedad de la VTV y pasa a ser un requisito de cumplimiento imposible porque no te dan turnos, la verificación anterior se vence y así el propio Estado provincial te lleva a incumplir la ley”, dijo Bordaisco.

El proyecto firmado por los legisladores marplatenses requiere al Ejecutivo que “arbitre las medidas tendientes para que la empresa concesionaria de cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4103/95 y solucione de manera urgente la dificultad para acceder a turnos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la ciudad de Mar del Plata”.

Y agrega: “Desde hace meses que persiste el conflicto para realizar la VTV en Mar del Plata, ya que hasta fin de año no hay turnos, pero al mismo tiempo las plantas están llenas de vehículos todos los días que concurren a hacer el control. Las largas filas de autos y las dificultades para acceder a turnos para realizar la verificación generan quejas entre los usuarios con una ciudad que tiene un parque automotor activo que ronda los 450.000 autos”.

En esa línea, Bordaisco expresó: “Hay una evidente inacción del gobierno frente a este tema, porque aunque se esté licitando un nuevo esquema a futuro, la urgencia de los usuarios es ahora. Si a cualquiera lo paran en la ruta no va a poder evitar la sanción diciendo que está esperando que Kicillof resuelva la burocracia del Estado para solucionar el problema”.

Finalmente, Bordaisco destacó que presentó un segundo proyecto en el que solicita que “hasta el 30 de abril de 2024 no se cobren multas por VTV vencida en todo el territorio provincial”. Según dice el artículo 1 del proyecto el objeto es “suspender toda acción judicial o extrajudicial y todo acto administrativo, tendiente al cobro de multas o imposición de sanciones a aquellos vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires que acrediten haber tramitado y obtenido el turno”.

“Mientras esperamos que se ajuste el sistema no podemos castigar al vecino con una sanción por una falta que no pudo evitar cometer porque el Estado no le dio respuestas. Sabemos que este es un gran problema en toda la Provincia, pero en especial en Mar del Plata y Batán por el crecimiento del parque automotor que no fue acompañado por la disposición de plantas de verificación, que siguen siendo las mismas desde hace décadas”, concluyó Bordaisco.