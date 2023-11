De la Torre: "Los antidemocráticos son aquellos que no escuchan el voto de la gente"

Joaquín de la Torre, senador por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, habló en CNN Radio, luego de la elección que proclamó a Javier Milei como presidente electo: "Hay que acompañar al gobierno elegido por la gente y ayudarlo en todo".

En diálogo con CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal, de la Torre destacó: "Hay algunos que están analizando, otros entendemos que la oposición al gobierno que está terminando debe ser entera, completa y achicar las diferencias entre nosotros".

Respecto a la elección, subrayó que se demostró que la decisión la toma la gente y no los dirigentes políticos: "De hecho, tenemos la soberbia de creer que conducimos a la gente y hoy la gente nos pegó un cachetazo importante. Pasó en las PASO de Cambiemos, en la general y en el balotaje, es poco importante es lo que opinamos. Ahora nuestra responsabilidad es que este gobierno acomode una situación compleja".

En este punto y en relación a las encuestas, evidenció que hay sistemas de consulta errados y obsoletos. Y que se deberían cambiar y revisar los métodos de análisis.

"Hay que caminar y escuchar más, entender qué pasa en los momentos cotidianos de las personas, que no viven como nosotros, que no están en nuestro mundo. Nosotros vivimos en un microclima y creemos que el mundo se mueve por el mismo lugar que nosotros y no es así. Estamos lejos de la realidad", agregó.

"Esa complejidad y ese desastre es lo que hizo perder al gobierno y esto no se va a resolver mágicamente. La pobreza no se baja de un día para el otro, es por eso que tenemos una responsabilidad mayor de cuidar el sistema y cuidar al gobierno", marcó de la Torre, en relación a la pobreza en territorio bonaerense.

En cuanto al rol que tendrá el Congreso de la Nación y a la construcción de una nueva mayoría, de la Torre puntualizó: "Espero que los que deban tomar decisiones, lo hagan de forma razonable. Cualquier otra cosa es una especulación barata, con un sentido egoísta y que lo que hace es poner en riesgo es poner eso que todos decimos, que defendemos eso hace 40 años".

Además, destacó la figura de Guillermo Francos en La Libertad Avanza: "Es una persona con cercanía y capacidad para achicar esas distancias y confío en que él y su equipo podrán a entendimientos. La situación de la Argentina y el voto de la gente nos interpela en un déjense de joder y pónganse a trabajar".

Ante una eventual resistencia social, el senador apuntó que son sectores que, antes del 19 de noviembre, "se llenaban la boca en defensa de la democracia". Y añadió: "Decían que el voto a Milei era antidemocrático y por suerte tuvimos que esperar menos de una semana para saber quienes son los antidemocráticos, que son aquellos que no están dispuestos a escuchar el voto de la gente, que no tienen ningún derecho a poner en duda el proceso democrático y de gobierno elegido por la mayoría del pueblo".

Por último, estableció que las disputas por los nombramientos son lógicas. Y enfatizó: "La decisión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de acompañar a Milei fue decisiva en el resultado, pero el que tiene que conducir, gobernar y elegir a sus equipos es Javier Milei".