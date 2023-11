Quilmes quiere repetir contra Provincial

Luego de haber dejado atrás las cinco caídas consecutivas al vencer en una noche magnífica a La Unión de Colón en el Polideportivo Islas Malvinas, Quilmes volverá a jugar con su gente. Desde las 21 de este lunes, el equipo que conduce Luis Fernández recibirá a Provincial de Rosario, por su noveno compromiso de Liga Argentina.

El "Cervecero", que empezó la temporada con dos triunfos en casa contra Unión de Mar del Plata y Gimnasia Esgrima La Plata, no se llevó bien con la ruta y perdió los cinco cotejos que disputó lejos de nuestra ciudad. Allí, cayó con Pergamino, Racing de Chivilcoy, Ciclista Juninense, Pico FC y Ameghino.

Durante esa racha negativa, perdió por ocho, nueve, cinco, ocho y diez puntos de diferencia respectivamente, es decir que nunca hubo una distancia abultada con ningún rival. Pero algo faltaba.

Y todo lo que no concretó allá, lo hizo acá. Es que frente al elenco entrerriano se impuso por 84-55 y se lució, por sobre todo, en el segundo cuarto. Luego de haber logrado una diferencia de seis puntos en el primer chico, lo liquidó con un 29-4 en los segundos 10´ para la efervescencia de la hinchada de Luro y Guido.

En particular sobre aquel pasaje de gran básquet, el "Tricolor" regresó al parqué con las manos prendidas fuego. La Unión se secó y el cuadro marplatense metió casi todo lo que lanzó. Con cinco bombazos consecutivos (dos de Sala y uno de Giménez, Eseverri y Cequeira), lo aplastó brutalmente con un 15-2 en 5´ e incluso, por una bandeja de Verbauwede, alcanzó una máxima de 21 (37-16). Si no era de lejos, parecía no valer.

Si bien hizo un gran trabajo en defensa y ofensiva para cazar cada rebote, fue una locomotora en ataque. Cuando lo desniveló corrió la cancha con Fernández y Verbauwede y además, Eseverri sacó otra bomba desde la esquina para coronar el final del período. Con ese 29 a 4, cerró diez minutos perfectos y se fue al descanso por 49-18.

Con esa victoria por 84 a 55, el elenco marplatense alcanzó un récord de 3-5. Y por su lado, Provincial de Rosario está dos posiciones por encima (13°) con cuatro ganados y cinco perdidos, aunque llega a esta fecha en medio de la final de la Superliga Rosarina, en la que juega con jugadores mayores de Liga Argentina.