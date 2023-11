Sotelo: "El verdadero gobierno de unidad nacional está siendo el de Javier Milei"

Nahuel Sotelo, diputado por La Libertad Avanza y Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, dialogó en CNN Radio, a una semana de la victoria electoral del nuevo Presidente Electo, Javier Milei: "No se terminó el mundo, recorrimos una campaña donde parecía que si gana Javier Milei al otro día se destrozaba la República Argentina y pasó todo lo contrario".

"El domingo se dejó en claro que hasta este momento había una forma de hacer política, a partir de este momento empieza una forma distinta y que es una política con sentido común, preservando y poniendo en prioridad los interes de la República Argentina y no de los partidos políticos", estableció Sotelo en Aire de Mañana, con la conducción de Guillermo Panizza.

En este sentido, el diputado destacó que el pueblo argentino "dejó bien en claro lo que quería" y que dictaban el final de las divisiones: "El verdadero gobierno de unidad nacional está siendo el de Javier Milei, ya se han juntado el Ministro del Interior, Guillermo Francos, como el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores. Y a la vez Javier dijo que no le interesa de donde vengan, que si tienen buenas intenciones y quieren poner la Argentina de pie son bienvenidas".

Sin embargo, aclaró: "Pero el que comanda el gobierno nacional y no quedan dudas es Javier Milei. Nuestro espacio ha dicho lo que queríamos y lo que debíamos hacer, fuimos claros en lo que necesita la Argentina para salir adelante. La gente nos dio su voto y a la vez nos pidió que se acaben las grietas, y eso lo estamos demostrando".

Por otro lado, Sotelo destacó que están "las puertas abiertas" para aquellos diputados que habían amenazado con irse del espacio, luego del acuerdo político con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y sentenció: "Si estas personas van a estar de acuerdo con que se viene a defender las ideas y un modelo de país, tenemos las puertas abiertas. Pero si ese comunicado fue un adelanto para decir que vienen por otros intereses, eso no nos interesa".

Respecto al Congreso de la Nación, el diputado bonaerense afirmó que mantienen diálogo con el peronismo, con el PRO y distintos sectores. En este sentido, señaló que cada diputado debe ser muy responsable con el mandato que les fue dado.

Y argumentó: "Los diputados que representan al pueblo deben entender que Javier Milei es el diputado más votado de la historia argentina y lo votaron para hacer las reformas y las medidas. La sociedad que recibe Javier Milei no es la misma que recibió Mauricio Macri, la sociedad actual es una que hace años viene ahondando en las ideas de ajuste, reducción del Estado y de salir adelante".

También enfatizó que el líder liberal "viene a liberar a la sociedad argentina del Estado, pero también da la puerta para liberar a los políticos". Y recordó: "Yo a veces presentaba proyectos que se me rechazaban, pero por lo bajo se me acercaban diputados de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria para comentarme que lo hubieran votado a favor, pero que su partido no los dejaba. Los intereses del país están primero y si eso lo entienden los diputados, tendremos un gobierno muy bueno para poner a la Argentina de pie".

Por último, Sotelo no se cerró a ninguna de las ideas, en relación a que las autoridades del Congreso sean de su espacio político o que provengan de otros espacios acordados. Y determinó: "Esto no se trata de partidos políticos, se trata de buscar lo mejor y con más experiencia para llevar adelante las medidas que necesita el país. Se trata de sacar las medidas que necesitamos para levantar el país, y eso es lo único que nos interesa".