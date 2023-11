Mauricio Macri y Javier Milei preparan una reunión para definir el rol del PRO en el nuevo gobierno

Mauricio Macri y Javier Milei preparan una reunión para definir el apoyo de gobernabilidad del PRO a 12 días de la asunción del presidente electo. Tratarán el armado de las segundas líneas de los ministerios y el apoyo en el Congreso.

Según se pudo saber, el encuentro se concretará luego de que el presidente electo vuelva de Estados Unidos. Ayer estuvo en Nueva York, donde visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, más conocido como “el rebe de Lubavitch”, y almorzó con el expresidente Bill Clinton.

El libertario viajó a Washington a la tarde y hoy tendrá reuniones con la secretaría del Tesoro, el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo acompañan el futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el eventual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Por su parte, Macri volvió ayer de su viaje por Dubái, en el que buscó financiamiento para la construcción de un nuevo estadio para Boca Juniors.

Tanto desde La Libertad Avanza como desde el PRO dijeron que Macri y Milei se reunirán para hablar del apoyo del PRO en la Cámara de Diputados. La última vez que se vieron fue a comienzos de la semana pasada en el Hotel Libertador.

El expresidente entró por la puerta trasera y tras ser consultado por este medio por su visita, expresó: “De qué voy a venir a hablar si no es del futuro de la Argentina”.

Según relataron desde el PRO, Macri no fue a ejercer presión sobre los nombramientos, sino a ofrecer ayuda para gobernar. Lo propio hizo el miércoles pasado el exsecretario general de Presidencia Fernando De Andreis cuando fue al Libertador para hablar con Santiago Caputo, asesor de confianza de Milei.

Tanto Macri como De Andreis dejaron en claro que si La Libertad Avanza no los necesitaba, no iban a poner palos en la rueda, pero que querían tener una confirmación para arrancar a trabajar a la par. En ese contexto, surgió la idea de que Sebastián De Luca se sume al equipo del futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. La iniciativa no prosperó.

De esa forma, el PRO y La Libertad Avanza organizaron una reunión para el sábado pasado entre segundas líneas para definir el futuro del pacto que comenzó en Acassuso.

El encuentro no se concretó por el revuelo interno que generó en el partido que fundó Macri por las filtraciones de nombramientos de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Toto Caputo para Economía y Federico Sturzenegger para Modernización, cartera que se encargará de realizar la reforma del Estado.

Desde las filas macristas, argumentaron que no tuvieron nada que ver con los movimientos y afirmaron que los anunciados negociaron por su parte, sin consultar previamente.

En ese sentido, el PRO quedó fragmentado en líneas afines a Macri por un lado y a Bullrich por otro respecto a la forma de apoyo a Milei y la idea de un cogobierno. Por eso, el expresidente decidió encabezar personalmente la reunión de definición de apoyo.

En ese contexto, Macri buscará impulsar al diputado Cristian Ritondo para presidir la cámara baja del Congreso, quien actualmente es jefe de bloque del PRO.

El exministro de Seguridad bonaerense fue de los primeros referentes del espacio en expresar públicamente su apoyo a Milei y trabajó para el operativo de fiscalización en la provincia de Buenos Aires.

Desde las líneas de La Libertad Avanza, según se pudo saber, buscarán establecer al excandidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo.

Más allá de que no tenga diputados ni un número amplio que ayude a llegar a quórum, creen que será una figura clave para negociar con los gobernadores de todas las fuerzas y que podrán tener mayores afinidades en el trabajo legislativo.

De la jefatura del bloque y de la presidencia de la cámara se habló en el encuentro de ayer entre Francos y los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza, que terminó pasadas las 23:50.

Fuente: TN.