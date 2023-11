Berlingeri sobre el caso Di Meglio: “Desde hace casi dos meses me tiene sin dormir”

El fiscal Fernando Berlingeri, de la Unidad Fiscal de Instrucción N°14, se refirió a los avances en el Caso Di Meglio, que investiga la muerte de un comerciante del Puerto tras sufrir un robo en su local el pasado 30 de septiembre, y destacó que si bien “también el resto de las causas merecen mi atención, desde hace casi dos meses me tiene sin dormir”.

Berlingeri lleva adelante la investigación, por la que ya hay un detenido, Lucas Pianciola de 23 años, quien se entregó días atrás en Tribunales. De todos modos, el fiscal destacó que “en realidad el hecho en sí lo cometieron una pluralidad de intervinientes. Los que ingresan al comercio y después a la vivienda de Di Meglio fueron cuatro, y en las cámaras se ven dos autos, con lo cual estamos hablando de un mínimo de seis personas”.

Según lo que la Justicia pudo reconstruir, los malvivientes ingresaron al comercio de 12 de Octubre y Rondeau, atacaron a Di Meglio, le ataron las manos y los pies, y con la llave obtenida salieron de la verdulería y entraron a la puerta lindera, que es el acceso a la vivienda, donde estaba la mujer del comerciantes. Allí buscaron una suma de dinero, pero finalmente lograron hacerse de una cantidad que no tenía nada que ver con la que presumían.

En diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata, el fiscal aseguró que “tenemos en carpeta varios sospechosos sobre los que vamos trabajando y tratando de colectar el material probatorio suficiente como para ubicarlos en el lugar del hecho y en el momento de su comisión”.

Aunque resaltó que se trata de “una investigación compleja, en la que empezamos a tirar del hilo a partir de imágenes que son muy pobres para la identificación y para la individualización visual”.

En ese sentido, Berlingeri destacó que “vamos obteniendo algunos rasgos de las personas, prendas de vestir, vehículos que se utilizaron y a partir de esa pequeña información inicial contactamos con las áreas de campo de la Policía a través de redes sociales, sistemas informatizados, para empezar a vincular distintas personas con el barrio, con Pianciola, quien fue el primer sospechoso a partir de la presencia de un vehículo que era utilizado por él”.

Se recuerda que de las cámaras de seguridad, se pudo comprobar que los malvivientes se movilizaban en dos vehículos, un Gol Trend negro y un Golf blanco. Del primero de estos autos, si bien “no se le veía el dominio, tenía señas particulares que nos fueron llevando” dijo el fiscal a la hora de relacionar a Pianciola con el hecho. Se recuerda que el pasado 6 de noviembre se entregó en Tribunales, aunque se negó a declarar.

Por su parte, al Golf blanco “sí se le veía la patente”, pero “era una chapa apócrifa perteneciente a otro Golf. Eso nos complicó muchísimo”.

De todos modos, Berlingeri indicó que una vez que se identificó a Pianciola, fueron “buscando entre los contactos, los conocidos, con quién estuvo en el último tiempo, a partir de ahí van a partiendo distintos nombres y vamos incorporando y en algún caso descartando cuando no tienen relación con el hecho”.

Si bien no pudo brindar mayores precisiones, el fiscal confirmó que “por las características que estamos viendo en el grupo, sospechamos que han participado en otros hechos en nuestra ciudad y en otras localidades. Interpretamos que era un grupo que coordinaba este tipo de robos a personas mayores”.

Entre las tareas que desarrolla el fiscal está entrevistarse con los familiares de la víctima: “Me reúno una vez por semana en la Fiscalía con los hijos de Di Meglio. Mantengo contacto telefónico casi a diario a medida que va surgiendo alguna información. Compartimos el material, están bastante al tanto. De todos modos la familia no va a estar conforme hasta que nosotros no podamos darles una referencia concreta de quienes son los autores y logremos una posterior condena”.

Por lo tanto es mucha la tarea que lleva adelante el fiscal, y si bien confiesa que “no me consume toda la energía porque también el resto de las causas merecen mi atención, desde hace casi dos meses me tiene sin dormir”.