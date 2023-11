Luciano Fusaro: "La tarifa barata nos hace dependientes de los subsidios"

Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, aseguró en CNN Radio que “las empresas empiezan a comprar gasoil por el pago de parte de los subsidios y esto debería contribuir a normalizar el servicio las próximas horas”, aunque advirtió que “la semana próxima podría repetirse está situación porque se pagan los salarios”.

En La Mañana de CNN, Fusaro hizo una descripción del estado de situación: “Sacamos un comunicado a todas las cámaras empresarias diciendo lo que iba a pasar por un atraso en los pagos de los subsidios en la provincia de Buenos Aires y efectivamente hoy hubo una reducción de servicios. Si la plata no entra, los recursos no alcanzan. Hay algunas que no pudieron operar, otras que redujeron y otras que funcionaron con normalidad”.

“En la tarde las empresas empiezan a comprar gasoil y esto debería contribuir a normalizar el servicio las próximas horas”, agregó.

Asimismo, Fusaro advirtió que “no fue un lock out patronal. Las empresas se quedaron sin plata y no pudieron comprar gasoil. Se cobró parte de la deuda, pero no toda. La semana próxima se pagan los sueldos y si la semana próxima se produce otro atraso no habrá recursos para pagar los salarios. Si todo sale bien y se normaliza el flujo de fondos no habría problemas”.

“El costo real del transporte es de 475 pesos por usuario. De los subsidios que ya existen que son 80 mil millones de pesos, nos faltan unos 30 mil millones más”, finalizó.