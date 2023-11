Federico Angelini: "No le tengo miedo al cogobierno"

Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe y vicepresidente del PRO, afirmó en CNN Radio que “no tengo miedo ni al cogobierno ni al estar permanentemente al servicio de garantizar la gobernabilidad de Milei”.

En diálogo con el equipo de La Mañana de CNN, Angelini indicó que “lo que sentimos es que hay que garantizar la gobernabilidad de Javier Milei y enfrente está el kirchnerismo que tiene una lógica de que al principio se hace el distraído y cuando las cosas se pongan difíciles van a estar agazapados para desestabilizar el gobierno”.

¿Patricia Bullrich ministra de Seguridad?

“Claramente Patricia tiene mucho para aportar en materia de seguridad y cuando fue ministra, los argentinos consideraron que había hecho bien su trabajo y se vio el retroceso en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico de ese gobierno que se está yendo”, aclaró Angelini, en tanto que agregó: “Todo lo que pueda decir en este tema es valorable y va a sumar su granito de arena”.

“Más allá de los cargos que se vayan sumando, tenemos un desafío más grande que ocupar cargos en el gobierno, sino garantizar la gobernabilidad”, insistió el diputado y vice del Pro.

Según Angelini, “ella (Patricia Bullrich) anunció que iba a presentar la renuncia como presidente del Pro (si asume en el gobierno de Milei) y en ese caso asumiría yo”.

“No tengo miedo ni al cogobierno ni al estar permanentemente al servicio de garantizar la gobernabilidad de Milei. Quiero que a la argentina me vaya bien. No me importa dónde estemos”, finalizó.

Finalmente, duro con el kirchnerismo, Angelini cerró con un mensaje contundente: "Dicen que van a paralizar el país si Milei hace una o tal cosa. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Son unos sinvergüenzas".