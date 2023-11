Tras el pedido de Juntos, habilitan a conductores a circular con la VTV vencida en la Provincia

Luego de que senadores bonaerenses de Juntos Ariel Martínez Bordaisco y Alejandro Rabinovich enviaran un proyecto para suspender las multas por circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizada, ante la falta de turnos, el Ejecutivo provincial estableció que los conductores podrán circular con el comprobante del trámite hasta el día del turno asignado.

"¡Lo logramos! La provincia escuchó nuestro pedido y a partir de ahora quienes acrediten el pedido de turno podrán circular con la VTV vencida sin multa. Este es un avance importante, pero no es la solución final. Vamos a insistir para que la provincia continúe modificando este sistema de verificación, que hoy sigue siendo ineficiente", remarcó Bordaisco este jueves en las redes sociales.

En ese sentido, el ministerio de Transporte bonaerense habilitó la posibilidad de circular solo con el turno de la Verificación Técnica Vehicular aunque no se haya hecho la misma, siempre que la reserva sea anterior al vencimiento del control anterior.

La medida, oficializada este jueves, regirá hasta el próximo 31 de marzo. Es decir, durante el grueso de la temporada de verano, un mes después de la fecha prevista para el retorno de las clases en la provincia.

En concreto, los conductores y conductoras podrán circular con la credencial vencida siempre y cuando tengan consigo el turno para realizar el trámite de renovación. La misma estará vigente hasta el 31 de marzo del año entrante.

Esta medida atiende a la gran demanda existente para la renovación de la VTV y tiene la finalidad de reordenar los plazos y normalizar el sistema de atención en las plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, y ante las reiteradas denuncias por estafas a la hora de reservar turnos para realizar la VTV, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires enfatizó que en ningún momento del trámite se solicitan datos bancarios ni el pago por adelantado,

Cabe destacar que, el senador provincial del radicalismo Ariel Bordaisco, junto al jefe del bloque Juntos en el Senado bonaerense, Alejandro Rabinovich, pidieron semanas atrás que “solucione de manera urgente” la falta de turnos para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y solicitaron suspender las multas hasta el 30 de abril de 2024.

En detalle, los senadores de la Quinta sección electoral precisaron que “las largas filas de autos y las dificultades para acceder a turnos para realizar la VTV en Mar del Plata generan quejas entre los usuarios con una ciudad que tiene un parque automotor activo que ronda los 450.000 autos”.

Además, un segundo proyecto de Bordaisco solicitó que “hasta el 30 de abril de 2024 no se cobren multas por VTV vencida en todo el territorio provincial”, al argumentar que no se puede “castigar al vecino con una sanción por una falta que no pudo evitar cometer porque el Estado no le dio respuestas”.