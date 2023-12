"La sinergia entre el sector público y el privado es muy importante para el crecimiento de la ciudad"

Tras llevarse a cabo el balotaje y resultar elegido presidente Javier Milei, se generó una gran polémica alrededor de su propuesta en cuanto a eliminar la obra pública.

"La obra pública se termina, no tenemos plata", mencionó el presidente electo de La Libertad Avanza quien además aclaró que es cosa de privados.

Sobre esto, el desarrollador inmobiliario Juan Pablo Reverter, dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó el balance anual del sector privado en la ciudad: "La realidad es que el balance de este año en el sector, termina siento positivo. Fue raro, con muchas idas y vueltas, como cada uno de elecciones, sobre el final estuvo bastante parado y estancado con proveedores y materiales. Hubo y hay mucha incertidumbre, tanto antes de votar como después. Para lo que es la industria, que se haya postergado tanto esa decisión, hizo que el parate se alargue hasta después del balotaje por saber quién era el que iba a ganar".

"Pero al final termina siendo como siempre un año positivo porque la inversión en ladrillos para la gente sigue siendo el mejor refugio de valor. Estamos acostumbrados a estos vaivenes. A veces hay que pisar el freno en algunas cosas, en otras pisar el acelerador o estar expectantes, esperar, pero termina siendo positivo", dijo.

Con respecto a la inversión local, el Desarrollador Inmobiliario explicó: "Mar del Plata es la ciudad que nosotros amamos, por eso continuamos invirtiendo. Particularmente la empresa tiene más de 90 años acá y yo soy tercera generación. Ese granito de arena que nosotros ponemos es para que nuestros hijos no se vayan de la ciudad porque cada vez vemos más jóvenes que se van y desde nuestro trabajo queremos seguir apostando para evitarlo. La verdad, nos gusta lo que hacemos y estamos contentos por suerte".

"No es fácil. Siempre uno desde nuestro lado quiere hacer lo máximo que se pueda pero la verdad que por suerte hay buen ida y vuelta, buen feeling con la parte pública, la Municipalidad puntualmente y están entendiendo y han entendido, que este camino de la sinergia entre el sector público y el privado es muy importante para el crecimiento de la ciudad", afirmó.

Por otro lado, aclaró que son las compensaciones en el marco del anuncio del presidente electo, Javier Milei: "En lo que es nuestro rubro, en algún desarrollo que la palabra capaz está mal vista pero que se termina probando por excepción, la Municipalidad lo que pide es por esa excepción que le da el desarrollador, es un tipo de compensación; esa plusvalía en algo que favorezca a la ciudad. Nosotros puntualmente en un proyecto que nos aprobaron, nos pidieron que hagamos dos plazas, que era un reclamo que venían haciendo los vecinos de los barrios San Cayetano y Ameguíno puntualmente, barrios de la periferia", aclaró.

"Nos pareció muy buena idea, creíamos que era un camino que había que hacer y no decidir el privado en donde vuelca esa plusvalía, sino tener ese feedback y esa sinergia con la Municipalidad y que ellos nos digan cuál es la prioridad. Entendiendo que aparte hay un montón de necesidades, que no pueden conformar a todos pero, entendiendo ese camino que me parece que hay que empezar a andar, lo entendimos como algo bueno", agregó.

Y continuó: "Nosotros hace tiempo que venimos bregando por esa por esa sinergia. Presentamos varias iniciativas privadas, una fue público conocimiento en el Parque Industrial o sea que creemos que ese codo a codo entre el sector público y el sector privado es muy importante. En lo que es puntualmente la construcción, esa plusvalía la Municipalidad hoy nos indica donde cree que es prioridad y en esos lugares es donde hay que volcarla".

"Nosotros hace tiempo que venimos bregando por esa sinergia. Presentamos varias iniciativas privadas, una fue de público conocimiento en el Parque Industrial o sea que creemos que ese codo a codo entre el sector público y el sector privado es muy importante. En lo que es la construcción, esa plusvalía, la Municipalidad hoy nos indica donde cree que es prioridad y en esos lugares es donde hay que volcarla", siguió.

"Puntualmente creo que no solamente tendría que ser para desarrollo inmobiliario sino para cualquier otro tipo de actividad que la Municipalidad dé entre comillas algún beneficio al privado. Recibir en contraprestación algo para el municipio", explicó.

"Hoy yo creo que mucho más entendiendo que no va a haber obra pública y me parece que esa sinergia ante el sector público del privado hay que profundizarla y que es el inicio del camino. La verdadera brecha está entre ambos sectores. Eso hay que romperlo y este es un buen momento", concluyó el Desarrollador Inmobiliario.