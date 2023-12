Plus de temporada: "Llegará hasta los $400.000 y reivindica el esfuerzo de los trabajadores"

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata, realizó este lunes la presentación del plus de temporada, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro de Receración del sindicato.

"Este anuncio histórico se trata de una reivindicación para los trabajadores y su esfuerzo durante el verano con cifras de hasta $400.000, casi un 300% más alto que el año pasado, siendo digno y acorde al sacrificio de los laburantes", expresaron desde UTHGRA.

En ese sentido, el secretario general Pablo Santín dialogó con El Marplatense y brindó detalles: "Es un plus de temporada que llega hasta los $400.000 según la categoría y tiene muchas particularidades como por ejemplo que por primera vez se va a cobrar de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado desde el día uno. Antes tenía una cláusula que decía que si no trabajabas 16 días, no lo cobrabas pero ahora el trabajador que sea eventual, que vaya un día, que vaya con continuidad, lo cobra igual, de manera proporcional", explicó.

"Obviamente es un plus reivindicatorio, que una mucama promedio,

según la categoría va a andar entre los $260 mil hasta los $300 mil; que un trabajador de Hotel cuatro y cinco estrellas, va a estar entre los $360 y los $400 mil. Ese monto va a ser dividido en cuatro, durante el mes de diciembre, siendo la primera vez que se va a cobrar y luego en enero, febrero y marzo. Es un plus que reivindica el esfuerzo y el sacrificio que hacen los trabajadores", continuó.

“Nos enorgullece acompañar a quienes trabajan en la hotelería y la gastronomía con un plus de temporada de dimensiones históricas respecto al monto pero también siendo más inclusivo. Es una excelente noticia contribuir a mejorar el poder adquisitivo de los laburantes con acciones concretas y de impacto directo en el bolsillo, de cara a un verano con fuerte demanda laboral. Habrá un operativo de control y registración inédito y también más recreación para garantizar el derecho al disfrute que nuestros compañeros se merecen”, completó.