Juraron los nuevos concejales: ya el Intendente cuenta con mayoría propia

Una jornada emotiva, de sensaciones encontradas, de concejales que dejan su cargo tras los 4 años de mandato y los que, tras la jura, son parte ya de la nueva configuración del cuerpo deliberativo para el período de 2023-2027, que le permite al intendente Guillermo Montenegro tener, desde el próximo lunes, mayoría propia.

Este jueves, el HCD desarrolló, de manera desdoblada, dos Sesiones públicas para ordenar su estructura, que contará una vez más con la presencia de Marina Sánchez Herrero como presidenta del cuerpo por un período de dos años, lapso en el que se cumplen los 4 que tiene la representante de la UCR.

En primer turno, en la pública Especial, se desarrolló el acto de entrega de medallas a los ediles que cumplieron el mandato, con una salvedad: tres de ellos pudieron renovar sus bancas.

Son los casos de Horacio Taccone, Agustín Neme y Marianela Romero. El resto de los que dejan su espacio son Marina Santoro, Vito Amalfitano, Sol de la Torre, Roberto Gandolfi y Roberto Páez (UxP) y Paula Mantero (AM). En tanto también sigue ese camino Nicolás Lauría (podría tener un lugar en el Ejecutivo local), por Creciendo Juntos, Liliana Gonzalorena de la CC y Alejandro Carrancio por LLA quien asumió el 6 como Diputado provincial.

Cada uno de ellos eligió a sus seres queridos para compartir, con todo el cuerpo, un momento de emoción y de recuerdo de su paso por el deliberativo. También hubo, al cabo del formalismo, un tiempo para que muchos de ellos puedan dar unas palabras.

Y, en este caso, curioso fue lo que sucedió con Carrancio que, sentado en una banca, habló ya como legislador provincial ya que, de acuerdo a los tiempos, ayer juró como diputado Provincial y tuvo que renunciar el lunes a su lugar en el deliberativo local.

Emocionado, recordó a sus padres, "a los que trabajaron día a día para construir el camino junto a Javier Milei y a mi mujer y mis hijas, por bancarme, por las horas sin ellos, metiéndole kilómetros en las rutas y agradezco mucho el haber transitado los pasillos de este concejo. Y cómo no agradecer a Zoe y Juanita, los dos motores de mi vida, mis hijas", dijo no sin agradecer y valorar al "gordo Rosso (exconcejal de AM) y a "Lucas Fiorini quien me entregó el diploma cuando asumí y con quien mantengo una gran relación de tantos años juntos".

Luego, se desarrolló la Sesión pública Preparatoria donde se tomó jura a los ediles electos tras lo ocurrido en el acto eleccionario del pasado 22 de octubre.

Las nuevas caras del cuerpo son de Guido García (CC) y Julián Bussetti (JxC) y en el momento de la jura la presencia de una histórica como Vilma Baragiola (desde el formalismo) sobre quien se dice puede seguir en el Ejecutivo local. "Juré, porque corresponde, integré la lista y luego se verá si mi lugar puede estar acompañando al Intendente una vez más o en el deliberativo", dijo la experimentada dirigente radical.

Por Encuentro Marplatense (así se denominó al espacio en las elecciones pasadas que llevaron a Fernanda Raverta en su rol de candidata a intendenta) Horacio Taccone renueva la suya y se sumaron Valeria Crespo, Juan Manuel Cheppi, Eva Ayala y Diego García. Y en el caso de La Libertad Avanza llegan al Concejo Emiliano Recalt y María Cecilia Martínez, de Crear más Libertad, la nueva denominación del bloque libertario local.

NUEVAS AUTORIDADES

Los conejales que tienen dos años más de mandato son Virginia Sívori, Miguel Guglielmotti, Ariel Ciano (con licencia) y Mariana Cuesta por la oposición; Mercedes Morro, Fernando Muro, Florencia Ranellucci, Guillermo Volponi, Marina Sánchez Herrero, Daniel Núñez, Gustavo Pujato, Angélica González por el oficialismo.

Con la conformación desde el 11 de diciembre, el cuerpo deliberativo mantendrá la presidencia en Marina Sánchez Herrero y la primera vicepresidencia en Virginia Sívori y sumará a Emiliano Recalt, de Crear en Libertad, como segundo vicepresidente. Y Facundo "Pampa" Bustos continuará como secretario.

BLOQUES Y MÁS BLOQUES

En la oposición se conformarían 4 bloques. Unión por la Patria con Cuesta (presidenta del bloque), Sívori, Gluglielmotti, Diego García y Valeria Crespo, en tanto el massismo se verá representado, con el Frente Renovador por Juan Manuel Cheppi (presidente bloque) y Ariel Ciano quien retoma su lugar luego del período de licencia por su puesto en Aerolíneas Argentinas.

Acción Marplatense mantendrá representación, con Horacio Taccone como presidente del bloque que tiene ahora a María Eva Ayala y el restante, de Crear más Libertad, conformado por Cecilia Martínez, presidenta de CREAR y Emiliano Recalt.

Por su parte en el oficialismo, Agustín Neme seguirá siendo el presidente del bloque más afín a Montenegro y Marianela Romero el de la UCR, siendo ambas partes junto a la CC (González preside), el espacio que le dará al Intendente la posibilidad de tener la mayoría propia en el recinto.