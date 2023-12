Milei firmó su primer decreto para la reforma del Estado

El presidente, Javier Milei, firmó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) este domingo, a pocas horas de haber jurado ante la Asamblea Legislativa. Como primera medida, el líder de La Libertad Avanza reducirá los ministerios a 9, que incluirán Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano.

Además, ”las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías presidenciales: General, Legal y Técnica, de Comunicación y Prensa”, detallaron.

En los últimos días, Milei había confirmado a Luis Petri al frente del ministerio de Defensa, como parte del acuerdo político que selló con Patricia Bullrich, quien ya perfilaba para desembarcar de regreso a la cartera de Seguridad. Y al mismo tiempo, definió que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, finalmente no tenga la jefatura política de las políticas de cada área, que era el esquema de poder que se preveía antes del triunfo del balotaje.

Con el mapa del Gabinete, Milei definió otros de sus hombres y mujeres claves para llevar adelante sus tareas de colaboración. Como jefe de ministros, el libertario optó por Nicolás Posse, el encargado de coordinar los equipos técnicos del espacio. Se desempeñó además como gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Corporación América, bajo el ala de Eduardo Eurnekian.

En Economía, el libertario apostó Luis “Toto” Caputo, quien estuvo a cargo del área de Finanzas y tuvo un paso fugaz en el Banco Central (BCRA) durante la gestión de Cambiemos. Se trata de un hombre que hizo carrera en el Deutsche Bank y que está vinculado al ex presidente, Mauricio Macri. Sin embargo, el ex mandatario aclaró en un mensaje por redes sociales que tanto “Toto” Caputo como Patricia Bullrich decidieron incorporarse a la estructura de Milei por “decisión personal”, y no como parte de una negociación entre el fundador del PRO y el líder de La Libertad Avanza, lo que produjo tensiones y un distanciamiento entre ambos.

Para el Ministerio del Interior, Milei pensó en Guillermo Francos, un abogado con trayectoria en cargos públicos desde los 70. En Infraestructura, el empresario Guillermo Ferraro asumirá en reemplazo de Eduardo “Wado” de Pedro. Durante 2002 y 2003, fue funcionario en la Secretaría de Industria en la Presidencia de Eduardo Duhalde.

A pesar de no haber asumido, Cancillería está activa, a cargo de Diana Mondino, una economista con amplia experiencia en el sector privado. Entre las designaciones políticas que conformarán el Servicio Exterior de la Nación, confirmó a Gerardo Werthein al frente de la embajada argentina de Estados Unidos y la continuidad de Daniel Scioli en la representación diplomática de Brasil.

La novedad del Gabinete será la cartera de Capital Humano, que la administrará Sandra Pettovello, ex vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) de la Capital Federal. Es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano y Licenciada en Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. La cartera absorberá a Educación, Trabajo y Desarrollo Social. También tendrá en su órbita a Anses y PAMI.

Por otra parte, el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona estará al frente del ministerio de Justicia, con el encargo de impulsar la reforma del Poder Judicial y sostener el vínculo con los magistrados.

Lo cierto es que el equipo de gobierno ya está en funcionamiento. Ayer, el presidente electo se reunió en el Hotel Libertador con Bullrich y Petri en un encuentro en el que también estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Caputo, Mondino, Ferraro, y la hermana del libertario, Karina Milei. Allí “se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión”, se indicó oficialmente.