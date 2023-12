El municipio presentó la denuncia contra un piquete céntrico realizado este lunes

Este lunes, organizaciones sociales se manifestaron masivamente en el centro marplatense, pese a las restricciones nacionales efectuadas en el protocolo antiprotestas que prohíbe y sanciona a quien corte las calles.

En ese sentido, el secretario de Seguridad de Mar del Plata, Rodrigo Goncálvez confirmó a El Marplatense que se realizaron las denuncias correspondientes ante tal hecho.

El motivo de la denuncia se origina en que el hecho pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y los medios de transporte en la intersección de Luro e Hipólito Yrigoyen. La comuna puso a disposición imágenes del COM para fundamentar este pedido.

Además, afirmó que frente a esta gran manifestación, "se presentaron todas las actuaciones normativas que tienen que ver con entorpecer la libre circulación" pero que primeramente "apelan al diálogo".

"La intención del municipio es apelar al diálogo, poder consensuar y llegar a acuerdos que no requieran en principio, de la fuerza pública", aclaró.

Y agregó: "En ese camino está la Secretaria de Desarrollo Social y parece que es lo más razonable, evaluar cada una de las situaciones y en base a eso, dialogar y llegar a acuerdos que sirvan para ambas partes".

Desde Seguridad remarcaron que el hecho encuadraría en la figura penal descripta por el artículo 194 del Código Penal, que establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere el funcionamiento de los transporte por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido a tres meses a dos años de prisión”.

La manifestación

Ante la crisis económica que atraviesa el país, muchos sectores anunciaron recortes y ante ello, cientos de trabajadores afirmaron su descontento.

Uno de ellos fue el de las organizaciones sociales, desde el Frente Piquetero, quienes recibieron la noticia desde Desarrollo Social Municipal en donde indicaban que "cayó la licitación para la compra de algunos insumos de la canasta navideña y que por lo tanto no podrán estar asegurados.

A raíz de esto y pese a las restricciones de cortar calles, los movimientos se manifestaron en el centro marplatense, en las puertas de la Municipalidad, exigiendo que no falten alimentos en estas fiestas.

Sobre esto, la referente del MTR Votamos luchar, Magalí dialogó con El Marplatense y expresó: "Estamos movilizando por conjunto de organizaciones en las puertas del Municipio porque el gobierno de la ciudad decidió ajustar a los más pobres, a los más necesitados en estas fiestas. Sabemos que la crisis nos está ahogando, asfixiando a toda la clase trabajadora y deciden cortar el hilo por lo más delgado que es pasar una fiesta digna con algo fresco arriba de la mesa, con un plato de comida digna. Esto lo decidió el municipio junto a la que es responsable del área de Asistencia Social".

"Decidieron dejar a miles y miles de familias sin tener algo en la mesa para este fin de año y eso es lo que estamos hoy reclamando acá. Es una reivindicación histórica que siempre se peleó con mucha lucha. Pasamos represiones, compañeros que se cansaron de salir a mostrar que es lo que pasa en los barrios y lo que pasa con la gente que está más vulnerada", indicó.

"No vamos a dar ni un paso atrás, no vamos a negociar nuestra dignidad y por eso es que se convoca esta movilización, sabiendo también que no somos los únicos que estamos padeciendo. Estamos en una situación crítica y por eso nos reafirmamos en la calle, que es el lugar donde el pueblo se manifiesta y donde nos hacemos escuchar", concluyó desde el MTR.