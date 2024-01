Afiliados de IOMA reclamaron por sus coberturas: "Si tenemos un accidente, no sabemos a dónde nos llevan"

Tras reclamos por parte de afiliados de IOMA, este martes una multitud de personas se reunieron en las puertas de la sucursal marplatense ante la falta de atención en las clínicas y por el recorte de la cobertura médica.

La problemática se generó ante la restricción de la atención en tres clínicas locales, debido a que los aranceles de la Obra Social quedan devaluados ante los constantes incrementos. "Se colocó a nuestras instituciones en riesgo de quebranto, dependiendo de ellas más de 2.500 familias que trabajan en forma directa e indirecta; esto incide también en la posibilidad de brindar una correcta atención de pacientes con otras coberturas médicas", mencionaron en un comunicado.

Sobre esto, Claudia Abraham convocante de la manifestación dialogó con El Marplatense y dijo que se reunieron para manifestarse porque ven en "peligro" su salud.

"Esta presencia la organizamos a partir de un grupo informal en el que estamos, somos todas jubiladas, maestras municipales que nos empezamos a preocupar porque en realidad vemos en peligro nuestra salud y la de nuestra familia que tiene IOMA y la de tantos otros vecinos de la ciudad. Nunca obtuvimos respuesta ante los reclamos", indicó.

"Desde el 15 de diciembre, la justicia autorizó a tres clínicas de la ciudad a no atender más a los afiliados de IOMA, quien en forma verbal, lo que nos dice es que vayamos a atendernos a la clínica Avenida, a la del niño y la madre y a la Belgrano. Uno podría, pero acá hay dos problemas, primero que esas tres ya se colapsaron por la cantidad de pacientes y la otra opción es que vayamos a los hospitales públicos, los cuales también tienen bastantes problemas como para recibir a todos los afiliados de IOMA", explicó la afiliada.

"Lo que nosotros vinimos a hacer es entregar una nota que hicimos en donde pedimos la pronta solución porque hay gente que tuvo que suspender sus tratamientos crónicos como quimioterapias. La semana pasada una persona que yo conozco venía en su segundo ciclo y en la tercera tuvo que suspender y pagar él y su familia todo lo que restaba", cuestionó.

Y agregó: "Con respecto a la cobertura del 70 y del 100% que corresponde, en realidad cada vez está mucho más lejos de lo que sale el medicamento. Ellos te dicen que tienen un precio del medicamento y que sobre eso calculan el porcentaje pero no se acerca ni al 70%. Hicimos las cuentas, tenemos los tickets de una medicación como es la T4 que es crónica, que de 6000 pesos que salía, IOMA me cubrió $1,200. No hay que hacer mucha cuenta para saber que no se acerca ni a lo que corresponde".

Ante este conflicto, Abraham aclaró: "Este grupo que hoy se convocó, la verdad nos excedió y lo agradecemos. Hay jubiladas docentes, de la Municipalidad. Somos muchos los perjudicados, los de OSSE, los docentes de Provincia, la policía, los jubilados de los hospitales Materno y del Interzonal, afiliados activos u obligatorios porque no tenemos posibilidad de elección".

"Por lo que escuché, vinieron también a acompañarnos a algunas personas de Previsión Social del gremio de municipales. Pedimos que que vinieran todos sin banderillas políticas, ni nada de eso porque es un reclamo que hacemos los afiliados. Estamos muy preocupados porque si en este momento alguno de los que estamos acá tuviéramos un accidente, no sabemos a dónde nos van a llevar", refirió.

"Están perjudicando a las personas que tienen problemas cardiovasculares problemas respiratorios graves, cáncer, cualquiera de las enfermedades autoinmunes, todas que necesitan tratamientos continuos crónicos y que además son muy caros. Nosotros pagamos nuestra Obra Social todos los afiliados porque lo descuentan directamente de nuestro sueldo. No es que uno viene como una prepaga y lo paga cuando puede", dijo la afiliada.

"Somos al alrededor de 100,000 afiliados a IOMA y corre peligro nuestra salud. Cuál es nuestra expectativa, por ahora vamos a entregar la nota para pedirle a la persona responsable de esta seccional solucione, que nos dé una respuesta pronta y rápida y vamos a llevar una una copia de la misma al Intendente, a la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad, de la Provincia, a la Superintendencia de obras sociales, a la Secretaría de Salud de la Municipalidad y a la Comisión de Salud del Consejo Deliberante", concluyó Abraham.