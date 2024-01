La UTA comienza una retención de tareas y no habrá colectivos después de las 18:00

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que tras no haberse hecho efectivo el pago de los haberes de diciembre, comenzarán una retención de tareas y no habrá servicio de colectivos hoy a partir de las 18:00. No se detalló cuánto durará la medida.

“Lamentamos tener que tomar medidas de este tipo ya que hasta último momento colaboramos y esperamos a que se nos cumpla con el pago de nuestro salario”, indicaron desde el gremio a través de un comunicado.

En el texto, recalcaron que “el salario para los trabajadores es la única fuente de sustento familiar para afrontar las distintas obligaciones, con el agravante de una economía que nos golpea fuertemente con continuos aumentos”.

Desde UTA aseguraron que la situación de los trabajadores del transporte “es preocupante con la incertidumbre de no saber cómo vamos a afrontar nuestras obligaciones, tales como pago de alquileres, pago de tarjetas de crédito y procurar la comida para nuestras familias”.

En el cierre del comunicaron, alentaron para que “esta situación se solucione pronto y quienes tienen la responsabilidad hagan lo que corresponda y nos depositen nuestro salario”.