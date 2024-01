Afirman que el jueves podría regir el aumento de taxis y remises

Tras llevarse a cabo la Comisión de Movilidad Urbana el pasado lunes, se aprobó por mayoría, en primera instancia, el aumento del 30% para las tarifas de taxis y remises. Ahora resta que suceda en Sesión Legislativa para quedar firme. De ser así, a partir del jueves comenzaría a estar vigente este incremento.

De ese modo, con la abstención del bloque Crear Mas Libertad, la tarifa aprobada por mayoría sería: diurna, baja de bandera 975 pesos y la ficha en 65 pesos. Para la tarifa nocturna de 22 a 6 a 1170 pesos y en 78 pesos cada ficha y cada minuto de espera.

El último incremento por el sector había sido aplicado el pasado noviembre cuando luego de haber obtenido el aval legislativo, la ficha pasó a $50 durante el día y la bajada de bandera a $750. En tanto la tarifa nocturna constaba de $60 la ficha y $900 la bajada de bandera.

En ese sentido, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Sánchez y el secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxis, Donato Cirone dialogaron con El Marplatense y expresaron: "Pensamos que se va a aprobar. No está confirmado pero los carriles normales nos dirían que este jueves podríamos estar efectivizando el aumento en la tarifa".

Si bien el pedido fue expresado previamente al aumento de combustibles, "ese incremento fue un paliativo teniendo en cuenta esa posibilidad. Sabemos que si tenemos que tomar en cuenta los generales que hubo, no solo en la canasta familiar sino en mantenimiento de un vehículo, debería haber sido mayor, por lo menos un 60% pero pedimos la mitad y creemos que no va a haber ningún tipo de problema para que sea otorgado a la brevedad", dijo Cirone.

Con respecto al dicho de una concejal para que puedan tener libertad en aplicar los aumentos de la tarifa, afirmaron que lamentablemente ven "una doble intención en el discurso de Martínez, que deja en evidencia que no se preocupa por el trabajo no regulado y que nos perjudica, no solo a los taxistas sino a los pasajeros. Vemos un doble discurso. Este es un reclamo que tenemos también con la implementación y los tiempos que se toma el Consejo Deliberante".