Trabajadores judiciales se suman a la convocatoria de afiliados a IOMA

Trabajadores judiciales autoconvocados se suman a la convocatoria que afiliados a IOMA realizarán este martes a partir de las 10:00 en las puertas de la sede marplatense de Independencia 2742. Es por el conflicto que la obra social mantiene con FECLIBA, por la que los afiliados no son atendidos en clínicas de la ciudad.

“Despojados de cualquier bandera política, exigimos el urgente restablecimiento del servicio. Sin cobertura médica, tu salud está en peligro”, señala un comunicado de los organizadores de la convocatoria.

Mauro Capdevilla, asesor letrado de la Defensoría N°9, confirmó la adhesión de los trabajadores judiciales a esta convocatoria realizada por un grupo de docentes: “La idea es que sea sin signos políticos, sin identificación partidaria ni mucho menos. De manera pacífica queremos que se reestablezca el servicio”.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, Capdevilla contó que el conflicto sólo se registra en dos ciudades de la provincia, en Mar del Plata y San Nicolás, y que afecta “a 65.000 trabajadores que tienen la misma obra social”.

El trabajador judicial destacó que este conflicto no sólo perjudica a los afiliados, sino “también a Mar del Plata, porque en el caso de requerir atención médica de alta complejidad tenemos que acudir al hospital público, que está colapsado. Si a esto le agregamos 65.000 afiliados de IOMA, esto va a dejar en una situación crítica a la salud de la ciudad”.

Una peculiaridad que viven los empleados y funcionarios judiciales es que son afiliados forzosos, por lo cual no pueden salir de IOMA. Ante esto, Capdevilla remarcó que “una premisa es que el sistema funcione. No puede ser que los descuentos se sigan generando y que no tengamos posibilidades de atención”.