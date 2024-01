UTHGRA Mar del Plata adhiere al paro general del 24 de enero convocado por la CGT

UTHGRA Mar del Plata confirmó su plena adhesión al paro general convocado por la CGT para el próximo 24 de enero. Esta medida de fuerza tiene como objetivo expresar un enérgico rechazo a las recientes disposiciones gubernamentales, en particular al DNU y a las medidas económicas impulsadas por el gobierno.

El sindicato comparte la preocupación por el bienestar del país y la necesidad de superar desafíos persistentes. "Reconocemos las dificultades que veníamos teniendo desde antes, pero rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer un ajuste salvaje que afecte a los trabajadores, quienes ya enfrentan numerosos problemas", declaró el secretario general, Pablo Santín.

Desde el mediodía del 24 de enero y hasta las 00 horas se paralizará la actividad en la gastronomía y la hotelería. La concentración de los trabajadores gastronómicos y hoteleros está programada para las 12 en las puertas de la sede gremial, para movilizarse luego hacia la CGT y finalmente por las calles céntricas de Mar del Plata en lo que, se espera, será una contundente muestra de repudio a los ajustes contra los trabajadores y las trabajadoras, especialmente frente a la reforma laboral propuesta.

Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, declaró: "El 24 de enero, los gastronómicos y hoteleros paramos. No vamos a permitir una reforma laboral que quite todos los derechos de los trabajadores. No vamos a avalar un DNU que rompa los derechos y deje fuera del convenio colectivo a los trabajadores y las trabajadoras".

UTHGRA, sindicato por demás representativo de la ciudad, se alinea al 100% con el paro nacional de la CGT, al cual adhiere la central obrera local, y acompañará la movilización, e invitó al Congreso de la Nación a defender los derechos laborales históricos adquiridos.

"Creemos en la importancia de buscar soluciones equitativas que promuevan el desarrollo sin perjudicar a quienes contribuyen diariamente al progreso de nuestra sociedad", agregó.

Santín subrayó el impacto de las medidas económicas en el sector y la actividad turística, destacando la disminución de la actividad económica debido a las medidas gubernamentales. "No vamos a permitir una reforma laboral y un DNU que afecte todos los derechos laborales", enfatizó.

El sindicato hizo un llamado a la solidaridad de los trabajadores y la comunidad en general para unirse a esta medida de fuerza en defensa de los derechos laborales y en contra de las políticas que perjudican a los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto.