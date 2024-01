La grave situación que padece una afiliada a IOMA

Persiste el conflicto entre afiliados y la obra social IOMA y en el medio, lamentablemente la situación para muchas personas se complica día a día.

Si bien el reclamo nace por la falta de coberturas y de clínicas para la atención de los pacientes, el malestar hizo que salieran a la luz varias historias en donde la salud esta a contrarreloj.

Uno de los casos que necesita solución inmediata es el de Rocío Marisel Regalía, quien padece de fibromialgia y necrosis avascular ósea, y necesita que IOMA le cubra una cirugía.

Su desgracia comenzó en julio del 2021, donde tras una explosión en la fábrica textil Tejiendo Arte SA perdió la casa en donde vivía con su familia. Ante la desesperación, en las últimas horas publicó una nota en sus redes sociales y apela a la buena voluntad de todos para que se viralice su padecimiento.

Sobre esto, Regalía dialogó con El Marplatense y comentó cómo vive su día a día: "No hay ningún tratamiento farmacológico para el dolor que siento. Dejaron pasar el tiempo y se esparció a otras partes de mi cuerpo. Me salieron dos hernias más de disco, una de ellas en el en el coxis, no puedo estar sentada y me duele esta acostada. Por momentos es bastante doloroso, incómodo porque también llega a afectarte a nivel emocional, entonces es algo que no termina más".

"Llegué a la justicia buscando una solución con un amparo y tampoco la tengo. Nunca me abrieron las puertas en IOMA. Estoy en una situación de que solo puedo hacer reposo porque es una enfermedad que provoca una fragilidad ósea tan grande que si yo me caigo, se me romperían huesos. Me tienen que que operar de la rodillas porque no existen y un vástago para que enganche en el fémur y en la tibia que también desapareció", explicó.

"IOMA se justificó diciendo que hay prótesis nacionales, que no podía pedir una importada. Pero no es así, no hay ninguna acá que se ajuste a las necesidades y menos que dure en una persona joven como yo que tengo 45 años. los presupuestos tienen validez de siete días", siguió la afiliada.

"El tema es que bueno la Ley de discapacidad, lo que hace es amparar a la persona con discapacidad para que tenga una cobertura íntegra y total. Estamos hablando de una locura máxima en presupuestos, por lo que me viene pasando", mencionó.

"Ojalá se dignaran a contactarme desde la obra social pero no es así. Cuando me contestó la abogada de IOMA, lo hizo con una falta de empatía total, casi repugnante. Lo sigo teniendo todavía", sentenció la damnificada.

"Pedí la prótesis en agosto y el expediente está muerto porque ella se fue de vacaciones, lo van pasando de mano en mano y así pasa el tiempo y nadie hace nada", afirmó Regalía .

Y concluyó: "Yo quiero que presten atención al problema para poder vivir porque no solamente me afecta a nivel emocional, no puedo estar sentada, parada, no puedo caminar, andar a una bicicleta, nada. Ya no se cuándo fue la última vez que descansé bien".

La carta

"Realmente, no soy de hacer estas cosas, solo público recuerdos en FB. Después de haber sufrido el "incidente" que me dejó en la calle junto a mi familia, luego de perderlo todo, actualmente, desde 2019, agravado en 2021 padezco de fibromialgia, y necrosis avascular osea, de carácter idiopático".

"Luego de miles de estudios, nadie encontró su origen. El estrés, obviamente está haciendo estragos. La vida que estamos llevando influye, pero resulta ser, que mi obra social de la cual soy rehén, IOMA, con quien tengo un amparo de por medio iniciado en septiembre, con medida cautelar autosatisfactiva para su efectivo cumplimiento, sigue sin cumplir".

"Realmente, no doy más y es IMPAGABLE. Tengo el presupuesto de la prótesis de reconstrucción de mi pierna izquierda, en principio, y los honorarios que solicita la clínica. Pero todos saben la situación en la que me encuentro".

"Apelo a que el psicólogo y director de IOMA Mar del Plata, Santiago González, de la cara, que cumplan de una maldita vez, porque mi salud no mejora, está seriamente comprometida. Esto también afecta no solo mi mente, sino que me daña a todo nivel. Pido un poco de empatía. Les pido a mis contactos, favor que compartan y que se sepa la triste realidad que estamos viviendo, y sobre todo las personas con discapacidad como yo. Gracias a todos por leerme".