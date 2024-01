Preocupación en el Consejo Escolar por falta de fondos para escuelas provinciales

El verano está en su máximo esplendor y los chicos disfrutan de sus vacaciones. Sin embargo, no todo es color rosa y la preocupación está en el Consejo Escolar que aún no cuenta con los fondos bonaerenses para realizar el mantenimiento de los colegios provinciales.

"Generalmente en diciembre anuncian la fecha de enero en la que van a llegar las partidas, cosa que uno pueda prepararse. Eso no sucedió, no mandaron un estimado de cuándo y hasta hoy no tenemos ninguna novedad oficial. Si bien se rumorea, hasta ahora no tenemos nada, estamos a ciegas trabajando", señaló Mónica Lence, presidenta del Consejo Escolar, en diálogo con El Marplatense.

Sobre el destino de los montos, explicó que "el Consejo Escolar siempre recibe partida extraordinarias, así como obtuvo unas para escuelas abiertas de verano, que llegaron tarde. También recibe partidas antes de que empiecen las clases que se llaman de riesgo inicio. Con eso se trabajan temas específicos de las escuela, gas, electricidad, corte de pasto".

Este trabajo, "lo que permite es prevenir ciertas cuestiones al inicio de las clases, que va a ser el 1º de marzo. Entonces, cada día que se atrasa, es un día menos para nosotros en un contexto inflacionario donde tenemos un total de 326 escuelas y 183 edificios", declaró.

Asimismo, resaltó que "yo entiendo que en el contexto de lo que sucede, tengamos menos certezas que antes, pero aunque sea, una comunicación que explique esta situación".

"Es necesario para que nosotros podamos saber dónde estamos parados, si hay que esperar, la incertidumbre hace que uno viva una situación más preocupante, más en un Consejo Escolar con tanto trabajo y tan grande", concluyó.