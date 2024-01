Se esperan probabilidades extremas de generación de incendios forestales

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon informa que se pronostican posibilidades de generación de focos ígneos con valor Extremo desde este lunes y hasta el jueves.

Estos datos surgen de la proyección del Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), el cual puede consultarse ingresando en www.mardelplata.gob.ar/ prevencionincendios

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología).

Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego. El rango del índice está dividido en cinco clases que indican el grado de peligro de propagación si ocurriera un incendio: Bajo, Moderado, Alto, Muy Alto y Extremo.

Como es habitual ante estas situaciones, se recomienda:

- No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos.

- No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos.

- No arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios.

- Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas.

- Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros.

Y ante cualquier eventualidad, llamar a Bomberos (100), Defensa Civil (103) o Policía (911).